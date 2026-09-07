Tchouaméni, Thiago y Endrick apuntan a la Champions; Lunin tiene gripe

El Real Madrid recibió buenas noticias en el último entrenamiento antes de medirse al Inter de Milán. Tchouaméni, Endrick y Thiago Pitarch completaron por segunda jornada consecutiva la sesión junto al resto de sus compañeros y, salvo contratiempo, los tres estarán en la convocatoria para el estreno blanco en la Champions. La gran ausencia fue Lunin, que sufre una fuerte gripe y apunta a quedarse fuera de la lista.

Tchouaméni ha acelerado en los últimos días, aunque su presencia en el once parece muy complicada. El francés dependerá de sus sensaciones y Mourinho no quiere correr ningún riesgo después de varias semanas apartado del grupo. Su regreso a la convocatoria, en cualquier caso, supone un alivio ante las sanciones de Camavinga, Arda Güler y Bernardo Silva, que dejan muy debilitado el centro del campo madridista.

Endrick también está listo para reaparecer. El brasileño ha completado dos entrenamientos con normalidad y podría ocupar un sitio en el banquillo. Una situación similar vive Thiago Pitarch, que se ejercitó con un vendaje en la rodilla, pero ya está recuperado de la lesión que sufrió nada más comenzar la pretemporada. Ambos deberán esperar su oportunidad durante un encuentro de máxima exigencia.

Lunin, baja de última hora

La nota negativa la protagonizó Lunin. El portero ucraniano no saltó al césped debido a una fuerte gripe y tiene muy complicado entrar en la convocatoria. Su ausencia obligaría a Mourinho a recurrir a uno de los guardametas de la cantera para completar la lista junto a Courtois.

Militao, Rodrygo, Mendy y Asencio tampoco participaron en la sesión y continúan con sus respectivos procesos de recuperación. Ninguno estará disponible ante el Inter, por lo que el técnico portugués volverá a manejar una convocatoria condicionada por las lesiones y las sanciones.

El Inter llega lanzado al Bernabéu

El Real Madrid afrontará su debut europeo después del primer golpe de la temporada. La derrota contra el Betis dejó al equipo tocado por su falta de acierto, especialmente después del penalti fallado por Mbappé en los últimos instantes. La Champions aparece ahora como una oportunidad inmediata para reaccionar y recuperar sensaciones.

Enfrente estará un Inter que aterrizará en el Santiago Bernabéu con pleno de victorias en Italia. El conjunto dirigido por Cristian Chivu llega reforzado tras remontar un 0-2 frente al Nápoles y con Lautaro Martínez y Marcus Thuram atravesando un excelente momento. Una amenaza importante para un Real Madrid que deberá recomponerse y ofrecer su mejor versión pese a todas sus ausencias.