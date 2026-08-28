Tchouaméni necesita paciencia

El Real Madrid pide paciencia a Aurélien Tchouaméni. El centrocampista francés tiene muchas ganas de regresar a los terrenos de juego, pero tanto José Mourinho como los servicios médicos del club tienen claro que no van a correr ningún riesgo. La prioridad es que se recupere completamente y que vuelva cuando esté al 100%, aunque para ello tenga que esperar un poco más.

Tchouaméni arrastra molestias en la zona de la ingle después de un verano especialmente exigente por su participación con Francia en el Mundial. El francés ha tratado de incorporarse progresivamente al trabajo, pero el Real Madrid decidió frenar. Mourinho fue especialmente claro cuando habló de su situación: «No puede empezar en sufrimiento la temporada».

El portugués sabe perfectamente la importancia que tendrá Tchouaméni en su proyecto. Por eso, precisamente, no quiere precipitar absolutamente nada. Prefiere perderle ahora durante algunos partidos antes que arriesgarse a que las molestias terminen convirtiéndose en un problema mayor que pueda condicionarle durante los próximos meses.

Tchouaméni quiere volver cuanto antes

El problema es que el futbolista tiene muchas ganas de regresar. Tchouaméni está viendo cómo el nuevo Real Madrid de Mourinho comienza a tomar forma y quiere formar parte cuanto antes de la construcción del equipo.

El francés está llamado a tener un papel capital en los planes del entrenador portugués. Mourinho valora enormemente sus condiciones físicas, su capacidad para dar equilibrio al centro del campo y el trabajo que puede realizar junto a Federico Valverde. El técnico tiene planes importantes para él y precisamente por eso le pide calma.

Tchouaméni quiere acelerar, pero desde el Real Madrid le transmiten un mensaje diferente: paciencia. No existe preocupación especial con su situación, pero sí la voluntad de evitar cualquier paso atrás. No quieren que fuerce para regresar unos días antes si eso puede comprometer su estado físico posteriormente.

Mourinho no quiere correr ningún riesgo

Mourinho está encima de la recuperación del francés y ha dejado claro desde el primer momento que no necesita héroes en agosto. La temporada será muy larga y el portugués quiere disponer de Tchouaméni en plenitud cuando llegue el momento decisivo.

El centrocampista se ha perdido el comienzo de Liga mientras continúa con su plan de recuperación en Valdebebas. La idea es que vaya aumentando progresivamente las cargas hasta encontrarse completamente preparado para competir.

Además, Mourinho está especialmente satisfecho con la relación entre Tchouaméni y Valverde. El portugués ya dejó claro que desde su llegada solamente ha observado «normalidad, amistad y cooperación» entre dos futbolistas que pueden terminar formando una sociedad fundamental en su centro del campo.

Por eso no hay prisas. Tchouaméni quiere volver ya; Mourinho quiere tenerle bien durante toda la temporada. El francés observa desde fuera cómo empieza a construirse el nuevo Real Madrid y está deseando sumarse, pero el mensaje que recibe desde dentro es inequívoco: ahora toca tener paciencia.