El Real Madrid tiene precedentes de sobra en Europa para no confiarse en la vuelta de los octavos de final de la Champions League frente al Liverpool. Los de Carlo Ancelotti defenderán el 2-5 de la ida con el que buscarán pasar de ronda y meterse en cuartos. Pese a que el resultado es bastante favorable para el conjunto madridista, los tres goles de renta podrían ser insuficientes para evitar una nueva noche de sufrimiento en Chamartín. En cinco de esos encuentros el Madrid encajó el primer gol antes de los primeros 20 minutos, algo que hace que desde los compases iniciales de esos envites los rivales se vengan arriba y se vean capaces de hacer la machada.

El equipo de Ancelotti deberá estar alerta para no vivir otro partido de infarto en el Santiago Bernabéu. Hay siete enfrentamientos que demuestran que al Real Madrid no le suele valer una victoria fuera de casa en la ida de las eliminatorias europeas para no sufrir y pasar con holgura de ronda. El conjunto blanco se desenvuelve mejor cuando el resultado de la ida es adverso que cuando este es favorable, puesto que sale al campo con un plus de relajación que, en dos ocasiones, fue letal.

2022: La remontada frustrada del Chelsea

El último aviso lo recibió la temporada pasada sin ir más lejos. El conjunto de Ancelotti se medía al Chelsea en la vuelta de los cuartos de final del pasado curso y llegaban con un 1-3 de la ida en Stamford Bridge. En esta ocasión, el Madrid se vio fuera de la Champions en el minuto 75, momento en el que Werner puso el 0-3 en el Bernabéu. Ante esta agónica situación, Modric se inventó un centro escandaloso con el interior de su bota que Rodrygo remató de cabeza para volver a empatar la eliminatoria. Posteriormente, en la prórroga, Benzema hizo el segundo para pasar a las semifinales de la que sería ‘La Decimocuarta’.

2019: La debacle post Cristiano

Hubo dos ocasiones en las que el susto acabó en muerte. La última hasta la fecha tuvo lugar en 2019, cuando el Madrid venía de ganar tres Champions seguidas. En esa temporada, el cuadro entrenado por Solari venció por 1-2 en Ámsterdam, pero, los holandeses salieron como flechas en la vuelta y en el minuto 18 ya habían remontado la eliminatoria. Finalmente, el partido acabó 1-4 y se generó una enorme crisis en el entorno madridista que puso fin a los días del argentino como técnico blanco.

2018: Cuartos y ‘semis’ de infarto

En 2018, el Madrid iba encaminado a cosechar su tercera ‘orejona’ consecutiva. Para ello, se encontró con un camino prácticamente imposible por delante para alzarse con ella. En esta edición de la Champions, ganó en la ida tanto en Turín como en Múnich, pero, en ambas eliminatorias sufrió de lo lindo en la vuelta.

Contra la Juventus se impuso por 0-3 en la ida y, en la revancha, los de Allegri le dieron la vuelta a la tortilla y empataron la eliminatoria en el 61′. Minutos antes del final, cuando el partido se iba a la prórroga, Lucas Vázquez forzó un penalti en el tiempo añadido que Cristiano transformó para revivir al Bernabéu y pasar de ronda en otra noche de locura.

Sin embargo, el Madrid no aprendió la lección y en la siguiente ronda del torneo volvió a la senda de la épica. Tras ganar 1-2 en la ida, el Bayern se puso por delante el minuto tres y, aunque el Madrid remontó el encuentro, James Rodríguez puso el definitivo empate a dos en el 63′. Aunque este resultado le valía al cuadro de Zidane, un gol de los bávaros les metía en la final y el sufrimiento duró hasta el pitido final puesto que tuvieron ocasiones de todos los colores. Keylor Navas salvó a su equipo, que avanzó a una final donde venció al Liverpool.

2017: El Bayern ya avisó un año antes

El año anterior, en el que el Madrid también ganó el título, se vivió una prórroga de éxtasis en el Bernabéu. El Bayern igualó el 1-2 de la ida de los cuartos de final en el minuto 77, con un gol en propia puerta de Sergio Ramos. Ya en el tiempo extra, los blancos consiguieron imponerse por 4-2 y despejó todos los miedos que se vivieron en los minutos finales.

2015: Al borde del fracaso

La temporada posterior la décima, el Madrid estuvo cerca de irse a casa en octavos. Este año, con Ancelotti al frente, los blancos se impusieron por 0-2 en la ida frente al Schalke 04, un resultado que contra un equipo de segundo nivel en Alemania parecía haber sido suficiente para pasar sin mayores preocupaciones. Pese a ello, el conjunto alemán estuvo a un gol de eliminar al campeón tras un gol de Huntelaar en el minuto 84 que puso el 3-4 definitivo. Tras un partido loco, en el que ambos equipos le dieron la vuelta a la contienda, el cuadro madridista pasó a cuartos en una Champions de la que fue eliminado en semifinales por la Juventus, también en el Bernabéu.

1995: El Odense heló al Madrid

Hace ya casi tres décadas, los aficionados merengues presenciaron una noche de horror en el Bernabéu. En aquella ocasión, el batacazo se produjo en la antigua UEFA, que se convirtió en la Europa League. Este conjunto, liderado por Redondo, Laudrup, Zamorano y un prematuro Raúl, se vio las caras contra el Odense en tercera ronda, que equivale a los octavos de final. En la ida, los blancos ganaron por 2-3 y ponían un pie en cuartos. En la vuelta, el Odense hizo el 0-1 en los últimos minutos y puso a temblar a los madridistas. En el último minuto, los daneses metieron el segundo y eliminaron al Madrid de la competición.