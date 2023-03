Ancelotti: «Lo más importante es que Hazard me sigue respetando aunque no hablamos mucho»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Real Madrid y Liverpool en la vuelta de los octavos de final de la Champions. Los blancos afrontan el encuentro con una ventaja de tres goles, tras el 2-5 cosechado en Anfield.

Mensaje al vestuario

«Es simple. No hay que hacer cálculos. Hay que plantear un partido como en la ida. Intentaremos entrar en el encuentro desde el primer minuto para hacer un buen partido».

Eliminatoria contra el Chelsea

«Puede ser que no muestre mucha tensión, pero hay veces sufres muchos y ese día fue uno de ellos. Lo dije yo y lo podría decir cualquier de los que estuvieron en el estadio».

El equipo

«Miramos lo bueno y lo malo de la ida. No vamos a plantear un partido teniendo en cuenta que tenemos ventaja. Queremos atacar y mostrar nuestro mejor fútbol ofensivo. Será un partido abierto porque el Liverpool llega aquí para intentar cambiar la eliminatoria. No sólo pensamos en defender, más en atacar».

Hazard

«No es fría. Hazard ha sido muy honesto. No hablo mucho con él, pero también es una cuestión de carácter. Te encuentras mejor hablando con una persona u otra. Lo más importante para mí, que si no hablamos mucho, me sigue respetando. Hazard no juega porque hay mucha competencia y en su posición juega Vinicius».

Vinicius y los árbitros

«Estoy contento de su progresión. El último partido fue ejemplar, pero se tiene que centrar en el campo, que es donde más brilla».

Camavinga

«Es muy importante. Lo está haciendo muy bien y hace partidos muy buenos. Juega tan bien que hace olvidar los errores. Ante el Espanyol tuvo un fallo muy evidente en una posición que no es la suya, pero luego juega tan bien que todo el mundo se olvida. Es una progresión normal. Es un intocable hoy y lo será en el futuro».

Energía o experiencia

«Es importante la experiencia y la energía».

Futuro de Hazard

«Para el próximo año cuento con los jugadores que me pone el club a mi disposición».

Miedo a la ventaja

«A nivel mental es más complicado para nosotros. El Liverpool viene a tope y a intentar sacar lo mejor pase lo que pase. Intentaremos ir a tope, pero tenemos más dudas que el rival».

Benzema

«Mañana está al cien por cien. Está motivado. Para Karim y para todos, esta es una competición muy importante. Hablamos de su condición, se encuentra bien. Lo veo bien y motivado».

Benzema y Deschamps

«Es un tema personal y los respeto mucho a ambos. En una pareja no hay que meter el dedo. No creo que a Karim le preocupe».

Vinicius

«Está en el buen camino para escribir la historia del Real Madrid en los próximos años como Benzema, Modric, Kroos, Casemiro, etcétera».

Kroos

«Con el Espanyol lo hizo bien. Está en un gran momento. Lo cambié para meter gente fresca y rotar. A veces no cambio porque uno no está jugando bien, solo por meter piernas nuevas».

Remontadas

«El recuerdo contra el Chelsea nos ayudará a plantear un partido distinto. Intentaremos no hacer cálculos y repetir el partido abierto de la ida».