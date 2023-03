El Real Madrid recibe la visita del Liverpool en el Santiago Bernabéu para disputar el partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El cuadro que dirige Carlo Ancelotti ganó 2-5 en Anfield y tiene prácticamente pie y medio en los cuartos de final de la Champions League, aunque tendrán que certificar su pase no dejándose sorprender por el conjunto británico.

En medio de toda la polémica por el caso Negreira contra el Barcelona, en el que el Real Madrid se personará, y las declaraciones del ex árbitro Iturralde González, el conjunto blanco vuelve a pensar en la Champions League. El 2-5 que consiguieron en Inglaterra parece suficiente para pensar que los de Concha Espina estarán en el sorteo de cuartos de final del próximo viernes.

Además, en el Real Madrid mirarán de reojo al Clásico del Camp Nou del próximo domingo, prácticamente una de las últimas oportunidades de demostrar que todavía hay Liga Santander. Ambos conjuntos llegan tras ganar sus respectivos partidos de la jornada 25, aunque los culés volvieron a hacerlo con polémica.

Volviendo al partido frente al Liverpool, Jürgen Klopp no podrá contar ni con Luis Díaz ni con Thiago Alcántara. Los reds ocupan la sexta plaza en la Premier League y llegan al Santiago Bernabéu tras perder por 1-0 frente al Bournemouth. Los ingleses no están en su mejor momento, pero los pupilos de Ancelotti no podrán confiarse ante este clásico del fútbol europeo.

Dónde ver el Real Madrid – Liverpool

El Real Madrid – Liverpool se retransmitirá en directo por televisión a través del canal de Movistar Liga de Campeones de Movistar+. También se puede ver en vivo online y en streaming mediante la plataforma de Movistar+. Además, en DIARIO MADRIDISTA te contaremos el resultado, goles y minuto a minuto el partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League Real Madrid – Liverpool desde una hora antes del arranque del mismo.

A qué hora es el Real Madrid – Liverpool

El Real Madrid – Liverpool correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League comenzará a las 21:00 horas, una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias.

¿En qué estadio se juega?

El Santiago Bernabéu acoge este miércoles 15 de marzo a las 21:00 horas (una hora menos si estabas en las Islas Canarias) el encuentro correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool.

El árbitro del partido de Champions League

El árbitro designado para el partido del Santiago Bernabéu de este miércoles entre el Real Madrid y el Liverpool ha sido el alemán Felix Zwayer. En el VAR estará su compatriota Marco Fritz.