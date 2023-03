Hazard: «Ancelotti y yo no nos hablamos»

Eden Hazard se ha pronunciado acerca de su situación en el Real Madrid y sobre su futuro. Pero lo más relevante han sido sus palabras sobre Carlo Ancelotti y de la relación que guarda con el entrenador. El jugador ha reflejado el respeto que guarda por el italiano, pero ha desvelado que no se hablan.

El atacante del conjunto blanco ha señalado que no está pasando por el mejor momento de su carrera: «Echo de menos jugar, estar en el campo, sentirme importante. Cuando te sientes importante, tienes confianza, tienes la afición contigo y entonces todo es más fácil».

Pese a ello, ha dejado claro que mantiene las esperanzas de abrirse un hueco en el equipo, a pesar de que no cuenta prácticamente para el técnico: «Quiero divertirme en el campo. Ojalá pueda aportar algo y que el míster siga contando conmigo, ojalá. Depende de mí mostrarle en el entrenamiento que puede contar conmigo. Hay compañeros que juegan bien, el equipo gana y así es difícil cambiarlo. Probablemente merezco menos a sus ojos que otros. Deberías preguntarle a él».

Sin embargo, lo más relevante que ha dicho ha sido sobre la relación que mantiene con Ancelotti. En una entrevista concedida al medio belga RTBF, Hazard ha destacado que «hay respeto entre nosotros pero no voy a decir que nos hablamos, porque no nos hablamos». Aún así, ha dejado claro que guarda un gran respeto por el entrenador madridista «aunque ya no me haga jugar, por lo que representa para el fútbol y lo que ha hecho en su carrera».

Quiere tiempo y seguir

Eden Hazard ha dejado claro que duda de que vaya a alcanzar su mejor versión de aquí al término de la temporada, puesto que «no hay tiempo». «En el Mundial jugué un partido, luego otro, luego otro… y fui in crescendo. No digo que después de tres meses sin jugar vaya a marcar cinco goles. Necesito tiempo y en el Real Madrid no lo hay».

Sobre su futuro, el jugador ha destacado que su intención es seguir de blanco, puesto que tiene contrato hasta 2024: «Me gustaría quedarme, entiendo las dudas en torno a mí pero por mi parte seguiría el año que viene».