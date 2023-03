Ancelotti: «No entiendo las tarjetas a Vinicius, su actitud ha sido ejemplar»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid ante el Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos ganaron 3-1 para seguir metiendo presión al Barcelona en la lucha por la Liga. Vinicius, Militao y Asensio hicieron los goles de los blancos. El italiano reconoció que no comprendió la amarilla que vio Vinicius y no quiso hablar del Caso Negreira.

El partido

«Hemos remontado y lo hemos controlado bien. Ha sido un buen partido. Lo necesitábamos ganar sí o sí».

Mejoría

«Hoy lo hemos hecho mejor. Hemos tenido más movilidad en frente, sobre todo en banda derecha. Hemos controlado bien el partido».

La semana

«Los partidos son todos complicados. Nos tenemos que mirar a nosotros. Empieza una semana importante con el Liverpool y el Clásico, y llegamos en una buena dinámica. El miércoles es un partido que puede tener muchas trampas».

Amarilla a Vinicius

«No he entendido la amarilla a Vinicius. No era un ataque prometedor. No pasó nada. No lo entiendo. A veces protesta, pero su actitud ha sido ejemplar todo el partido. El árbitro me explicó la tarjeta como un agarrón persistente».

Tchouaméni

«Le he visto bastante bien. No son los partidos ideales para él. Cuando tenemos que manejar más el balón no va a sacar su mejor versión, pero está bien y confiamos mucho en él».

Goles

«Hemos tenido más movilidad de la habitual. Hemos intentado entrar más por la derecha. Así han llegado más oportunidades».

Victoria 100

«Muy bien. Vamos a por los próximos 100».

Liverpool

«Contra el Chelsea tuvimos doble ventaja. El dato es que tenemos ventaja y somos favoritos, pero tenemos que jugar como en la ida. Eso sí, no podemos ocultar que tenemos ventaja. No podemos pensar en manejar el resultado, hay que jugar a tope, como en Anfield».

Amarillas de Vinicius

«Muchas de estas amarillas han sido por protestar. Hoy me pareció que tuvo una actitud ejemplar. Ha jugado muy bien. Ha visto muchas amarillas para las faltas que recibe».

Camavinga de lateral

«Tiene que mejorar. Es un límite de un jugador que no tiene mucha experiencia y no está acostumbrado a jugar de lateral izquierdo. La idea es de meterlo como interior».

Dibujo del equipo

«Depende mucho de la estrategia del rival. Si tienes un rival que juega mucho por dentro es mejor así. La presión nos viene mejor con el mediapunta. Lo mejor a nivel defensivo es la presión arriba. Hemos intentado jugar con dos por fuera».

‘Caso Negreira’

«Sé que está esta reunión. Me remito al club. Prefiero centrarme en el partido que viene».

Militao y Rodrygo

«Militao puede ser un gran delantero y no sé si Rodrygo puede ser un gran defensa. Puede ser un dato un poco raro, pero significa que ha sido muy contundente enfrente. Rodrygo ha marcado poco porque le pido mucho trabajo defensivo».

Opciones de título

«Todas son muy difíciles. La Champions es la competición más complicada del mundo».