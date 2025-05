El sorprendente lugar elegido para la comida de directivos del Clásico: no es un restaurante común

El Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid que se disputa este domingo 11 de mayo en Montjuic no solo acapara la atención por lo que sucederá en el terreno de juego, sino también por las novedades en el protocolo institucional. En esta ocasión, la tradicional comida de directivas que suele celebrarse antes de estos partidos ha experimentado un cambio significativo, aunque no es inédito: el encuentro entre las dos cúpulas no tendrá lugar en los emblemáticos restaurantes Via Veneto o Botafumeiro, dos de los locales más exclusivos y frecuentados por la entidad azulgrana para este tipo de citas.

La razón principal de este cambio reside en el horario del partido, fijado para las 16:15 horas, lo que ha complicado la logística habitual y ha obligado a buscar una alternativa más práctica y cercana al estadio. Así, la directiva del Barça, encabezada por Joan Laporta, ha decidido organizar un encuentro más informal en la terraza del palco del propio Estadio Olímpico Lluís Companys, donde los dirigentes de ambos clubes compartirán una comida antes del inicio del encuentro. El año pasado, ya había ocurrido. A ser el encuentro muy pronto por la tarde, todo se hará desde el coliseo culé.

Cabe destacar que Joan Laporta es un habitual de estos restaurantes, donde ha cerrado fichajes, renovaciones y acuerdos institucionales de gran importancia para el Barça. Sin embargo, en esta ocasión, las circunstancias han obligado a modificar la agenda y optar por una opción más sencilla y directa, adaptada al apretado calendario de la jornada. La decisión también responde a la necesidad de facilitar los desplazamientos y evitar posibles retrasos en un día tan señalado.

Un Clásico que lo puede decidir todo

El partido de esta jornada 35 se presenta como una auténtica final anticipada. El resultado final resultará prácticamente decisivo, pase lo que pase, para el desenlace de la Liga. Si el Barcelona logra la victoria, ampliaría la distancia con el Real Madrid a siete puntos cuando solo restarían tres jornadas para el final del campeonato, mientras que un triunfo madridista apretaría la clasificación y dejaría al equipo blanco a tan solo un punto de los azulgranas.

El Barça encara este Clásico en un momento especialmente delicado. La reciente eliminación a manos del Inter de Milán en las semifinales de la Champions League, tras un partido que se alargó hasta la prórroga, ha supuesto un duro golpe tanto en lo físico como en lo anímico para los hombres de Hansi Flick. El equipo arrastra el desgaste de ese exigente encuentro europeo y la moral del vestuario se ha visto resentida tras quedarse a las puertas de la final de la orejona.

En defensa, la situación tampoco es la ideal para los azulgranas. El cuadro catalán ha mostrado signos de debilidad en los últimos partidos, encajando una decena de goles en apenas cuatro encuentros, lo que pone de manifiesto cierta falta de solidez atrás. La incertidumbre sobre el estado físico de Jules Koundé, que sigue recuperándose de una lesión muscular, añade más incógnitas a una línea defensiva que ya venía siendo objeto de preocupación.

El ataque tampoco atraviesa su mejor momento. Robert Lewandowski, referencia ofensiva del Barça, no llega en plenitud de condiciones tras su esfuerzo ante el Inter, lo que podría limitar su rendimiento en un partido tan exigente como el Clásico. Esta circunstancia podría ser aprovechada por Kylian Mbappé, quien está muy cerca en la lucha por el Pichichi (24 goles, a uno del polaco) y podría adelantarle si el polaco no logra recuperar su mejor versión.

En el otro lado, el Real Madrid afronta este duelo como una oportunidad de oro para reengancharse a la pelea por el título de Liga. Aunque los de Ancelotti aún no han conseguido doblegar al Barcelona esta temporada, saben que una victoria en Montjuic les permitiría recortar distancias y meter presión en la recta final liguera, manteniendo vivas sus opciones de proclamarse campeones.