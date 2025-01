La semana fantástica de Jacobo Ramón

Semana soñada para Jacobo Ramón. El defensa central que cumplió 20 años el 6 de enero no ha podido arrancar mejor el año. El miércoles, el zaguero debutaba con los mayores en Champions League ante el Salzburgo. El domingo, un doblete de cabeza para rescatar un punto al Real Madrid Castilla. Después de tantos meses de dudas, Jacobo no lo puede gritar más alto: está definitivamente de vuelta.

Ante el Salzburgo, Jacobo Ramón disputó 13 minutos y pudo demostrar parte de su talento. Para quien no le conozca, Jaco (su apodo), es un central muy completo. Agresivo, su lectura del juego no suele fallar. Aprovecha su rapidez para subir las líneas defensivas. A pesar de medir 1’95, al madrileño le gusta achuchar a su rival. ¿Si le cogen la espalda? No pasa nada, su potente zancada recuperará la desventaja.

En el área, es el ‘Káiser’. Dominante en los aires, es raro verle perder un duelo aéreo. Ídem en el uno contra uno. Sumado a esas potentes capacidades defensivas, Jacobo Ramón también posee un buen dominio de la pelota. El canterano sabe filtrar balones y no tiene miedo en sumarse en las ofensivas para buscar un posible remate.

El calvario de Jacobo Ramón

Los últimos cinco meses del año 2024 fueron un calvario para Jacobo Ramón. Presente en la gira estadounidense del Real Madrid, el central probó las mieles del primer equipo durante el verano. Junto a Joan Martínez, el madrileño ilusionaba al madridismo y lanzaba un mensaje de esperanza para el futuro de la zaga blanca. Sin embargo, los dos centrales fueron drásticamente frenados en su progresión justo antes de empezar la temporada. El primero sufrió de una rotura del ligamento cruzado. Para Jacobo, unas molestias en el muslo derecho pocas semanas después de la Supercopa de Europa en Varsovia.

Su debut llegó el 28 de septiembre con el Real Madrid Castilla. Con el filial, Jacobo se lució en la primera victoria del curso de los pupilos de Raúl González ante el Hércules. Sin embargo, la alegría sería corta. Después del partido, el madrileño volvió a desaparecer de los radares por nuevas lesiones. Un golpe en el sóleo en octubre, una afección en un tendón en noviembre… la mala fortuna se cebaba con el joven.

Entre medias, Raúl Asencio debutó. Inicialmente el sexto central en los planes de Carlo Ancelotti, las lesiones de Alaba, Militão, Jacobo y Joan abrieron una autopista al canario. Por su parte, el campeón europeo sub-19 no se desmotivó y siguió trabajando para volver lo antes posible. A inicios de diciembre, el zaguero empezó a reaparecer en los verdes de Valdebebas, aunque de manera individual.

El momento de la liberación

El 11 de enero, tras 105 días de calvario, Jacobo Ramón firma su vuelta definitiva. Ante el Alcoyano, Jaco sale de titular y el Castilla gana. Una semana más tarde contra el Betis Deportivo, igual. Con el primer equipo, el zaguero reaparece en la convocatoria pocas horas antes del encuentro de Las Palmas tras la baja de Tchouaméni. No obstante, no jugó.

Pero la alegría llegaría pocos días después. El 22 de enero, Jacobo Ramón se estrena en un Santiago Bernabéu lleno y en plena noche europea. Jugó 13 minutos, pero saboreó cada segundo. «Llegué al Real Madrid con 8 años y esta noche puedo decir que cumplí mi sueño de niño: debutar con el Real Madrid en el mejor estadio del mundo y en la Champions», relataba el joven en sus redes sociales.

Y el asunto no se zanja aquí, porque tocaba volver con el Castilla el domingo. En un choque de filiales contra el Villarreal B, Jacobo Ramón fue más que decisivo para su equipo, otra vez. El canterano marcó un doblete de cabeza (sus primeras dianas desde que debutó en Primera RFEF) y sus dos dianas sirvieron en ambas veces para igualar el marcador. El primero a balón parado en una falta de Pol Fortuny, mientras que el segundo llegó en el minuto 93 para rescatar un punto tras un centro de Borja Alonso.

Ante esa heroica actuación, Jacobo Ramón se asienta como el amuleto de Raúl González. En cuatro partidos disputados con el Castilla este curso, el filial recopila tres victorias y un empate con el madrileño en campo. Es más, si le sumamos el partido ante el Salzburgo, Jacobo no sabe lo que es perder esta temporada. El zaguero quiere reafirmarse en la Casa Blanca y está dispuesto en sacrificar todo lo que está en sus manos para volver a pisar el césped del Bernabéu. Partido a partido.