Tchouaméni no estará contra Las Palmas: baja de última hora en el Real Madrid por lesión

Aurelién Tchouaméni ha sufrido unas molestias en la pierna izquierda y es baja de última hora para el partido del Real Madrid ante Las Palmas de este domingo a las 16:15 horas. Así, el centrocampista francés, que apuntaba a la titularidad en este encuentro de Liga, es baja por lesión. En su lugar entran en la convocatoria los canteranos Jacobo y Chema.

El Real Madrid ha comunicado la baja de Tchouaméni unas tres horas antes del inicio de un encuentro clave para el conjunto de Carlo Ancelotti. El Real Madrid se juega el liderato de Liga en el Bernabéu. Tras perder el Atlético en Leganés, el Madrid se puede colocar en lo más alto de la clasificación si gana al conjunto canario. Además, conseguir este domingo los tres puntos supondría elevar a siete la diferencia con el Barcelona, que empató en Getafe.

Así, para este duelo ante Las Palmas, Ancelotti no podrá contar con Tchouaméni por estas molestias en su pierna izquierda, detectadas este domingo por la mañana, pocas horas antes del inicio del encuentro de Liga. Cabe recordar que Tchouaméni viene de jugar al completo el duelo de octavos de Copa contra el Celta de Vigo, 120 minutos, ya que la eliminatoria se fue a la prórroga.

En ese partido de Copa, el francés jugó en su posición natural, de centrocampista, pero también estaba siendo usado por Carlo Ancelotti como central. Salvo en el duelo copero ante la Deportiva Minera en Cartagena, Tchouaméni ha jugado todos los encuentros con el Real Madrid desde que regresó de su lesión el 4 de diciembre. Desde entonces, ha jugado todos esos partidos, la inmensa mayoría en la figura de central.

Las molestias físicas de Tchouaméni no son graves, se ha querido no forzar con él y este lunes los servicios médicos del Real Madrid le harán más pruebas. No se espera ninguna lesión de gravedad y lo normal es que pudiera estar para el decisivo duelo ante el Salzburgo de Champions del próximo miércoles.