Sammer, asesor del Dortmund: «Cuando vi la oferta del City por Haaland me desmayé»

El fichaje de Erling Haaland por uno de los grandes clubes de Europa dará que hablar este verano. Todo el mundo quiere a la estrella del Borussia Dortmund y las cifras que se moverán por él serán astronómicas. Así lo asegura Matthias Sammer, gran figura del fútbol europeo en el pasado y actualmente uno de los asesores externos del club alemán, que ha visto con sus propios ojos una de las ofertas que tienen encima de la mesa por el noruego, concretamente del Manchester City, de la que admite que es mareante.

«Cuando vi la oferta del City por Haaland me desmayé, me tuvo que recoger mi mujer», dice Sammer durante el partido entre el Manchester United y el Atlético de Madrid, donde fue uno de los comentaristas en el servicio de Amazon Prime. Al no estar estrictamente ligado al club alemán, el que fuera delantero se tomó ciertas licencias para hablar sobre ello y también cierto humor: «Tengo un latigazo cervical desde entonces».

Sammer fue Balón de Oro en 1996 y sabe perfectamente de qué habla cuando ve a Erling Haaland, un delantero que está previsto que marque una época en el fútbol europeo al igual que él lo hizo hace ya cerca de 20 años. El asesor externo desliza que la oferta del conjunto inglés es sumamente mareante en términos económicos, posiblemente uno de los contratos más importantes del mundo del fútbol en estos momentos.

La oferta que prepara el Manchester City para convencer a Haaland es de unos 600.000 euros a la semana. Una cifra exorbitante que le colocaría como el mejor pagado de toda la Premier League por encima de megacontratos como los de Cristiano Ronaldo en el Manchester United o el del propio Kevin de Bruyne en el City. Es la gran carta de los citizens para ganar la partida de ajedrez que será el noruego con el Real Madrid como gran competidor.

El Real Madrid tiene a su favor el hecho de que Haaland quiere vestir los colores blancos. El delantero está convencido de que su lugar es el Santiago Bernabéu, quiere venir a España y el Barça está lejos de ser un competidor, no puede ficharle. El City es conocedor de esto pero quiere consumir cualquier mínima opción de poder ficharle usando la bala del dinero. La oferta de los ingleses rondaría al año los 30 millones de euros, una cifra prácticamente prohibitiva para cualquier equipo, más allá de los clubes-estado (ya vemos el peaje que está pagando el Barça por Leo Messi).

En términos económicos el Madrid no quiere competir con el Etihad, el salario que ofrecerá al jugador es más acorde a los escalones salariales que están ya definidos en el vestuario. Los blancos ofrecen un proyecto, un estatus, el poder de la Champions League y un creador de Balones de Oro ante lo que el Manchester City no puede competir. Historia y fútbol ante el poder del dinero.

Pero el deseo del jugador es jugar en el Real Madrid, tal y como hemos ido informando en OKDIARIO, pese a las sumas económicas que han podido aparecer y los deseos de su familia o su agente, Mino Raiola. De hecho su representante no guarda una buena relación con el que sería entrenador de su jugador, Pep Guardiola, dado sus líos en el pasado en Barcelona con Zlatan Ibrahimovic. Pese a ello, la oferta es mareante como bien dice Sammer.