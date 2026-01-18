Salvar al soldado Vinicius

Salvar a Vinicius. Ese es el gran objetivo que tiene el Real Madrid de Arbeloa en estos momentos. Protegerle de la ira de un Bernabéu que ha decidido cebarse con él encuentro tras encuentro. Todo empezó tras el partido contra el Sevilla, donde se llevó una sonora pitada cuando fue cambiado por Xabi Alonso. Continuó contra el Betis y el momento más álgido se ha vivido frente al Levante, cuando fue silbado cada vez que tocó la pelota. Ni siquiera cuando intentó firmar la paz con la grada, haciéndoles un gesto de perdón, fue suficiente. El madridismo ha decidido pagarlo con un jugador que hace no tanto levantaba a la hinchada de sus asientos.

El vestuario del Real Madrid es consciente de lo que le está pasando a Vinicius, que ante el Levante mostró su cara más triste. Antes del partido ya estaba tocado, cuando recibió carantoñas de Mbappé y Pintus. Y lo que vino después, pitada tras pitada cada vez que tocaba el balón, como si estuviese jugando como visitante, no mejoró la situación. Esto provocó que sus compañeros le apoyasen públicamente dentro del verde. Cada acción era aplaudida y respaldada por el resto de jugadores blancos. Y cuando acabó el encuentro y fue el primero en abandonar el césped, Asencio se acercó a él para abrazarle.

En rueda de prensa, tras el encuentro, fue Arbeloa quien hizo una defensa a ultranza del brasileño: «Para mí es muy claro, como entrenador del Madrid. Voy a trabajar para tener al mejor Vinicius, voy a exigir a mis jugadores que le busquen. No tiene miedo, tiene carácter, ha defendido este club a capa y espada y es uno de los jugadores más desequilibrantes, si no el que más, del mundo. Lo que ha hecho este jugador siendo un niño en el Madrid no lo han hecho muchos. Nos va a dar muchos títulos, como ya ha hecho. Que nadie olvide lo que ha hecho Vini aquí: se ha echado al equipo a la espalda y nos ha dado títulos. Es uno de los nuestros y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo», aseguró el entrenador del Real Madrid.

Las próximas semanas serán importantes para un Vinicius que tiene que volver a darle la vuelta a una situación tremendamente delicada que no depende únicamente de él. Nadie debe olvidar que el brasileño viene de marcar un golazo al Barcelona en la final de la Supercopa de España, siendo uno de los mejores del partido, y que estuvo en Albacete tratando de ayudar a pesar del esfuerzo y el cansancio. Ni siquiera esto le ha servido para evitar la bronca de los suyos, que empieza a sonar a ensañamiento.

El futuro de Vinicius

El Real Madrid le presentará una oferta de renovación, pero será el jugador, junto a su entorno, quien deba decidir si la acepta o si mantiene su idea de no renovar y abandonar el club en 2027 como agente libre. En ese escenario, el objetivo sería marcharse a otro equipo asegurándose una importante prima de fichaje, una opción que en Valdebebas descartan por completo.

Desde la cúpula madridista el mensaje es claro: no habrá prima de renovación. El caso de Vini ha trascendido lo deportivo y se ha convertido en una cuestión de estado dentro del club. No obstante, lo más importante es que el deseo del club es que continúe, y se trabajará para ello.