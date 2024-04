El rondo viral de Haaland con el City que da la razón a sus detractores

Erling Haaland está siendo muy criticado en el Reino Unido debido a la falta de puntería que está mostrando en los últimos partidos con el Manchester City. El noruego, que la temporada pasada fue un cañón en la Premier League, no atraviesa su mejor momento en Inglaterra y sus detractores no han desperdiciado la oportunidad de hacer sangre.

En este contexto se inscribe que en las últimas horas se haya hecho viral un rondo del Manchester City antes de un partido. En este ejercicio de entrenamiento, que Johan Cruyff popularizó durante su época como entrenador del Barcelona, lo más importante es ser rápido y preciso en los pases a los compañeros. Y en el vídeo se ve que Haaland no tuvo su mejor día, precisamente.

En cualquier caso, en el Madrid saben perfectamente que el ariete nórdico puede despertar en cualquier momento y convertirse en una amenaza de máxima intensidad en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones, que arrancará el próximo marte 9 de abril con el duelo de ida en el Santiago Bernabéu.

Pase lo que pase en dicha eliminatoria, en OKDIARIO ya hemos venido contando que el Madrid no se plantea su fichaje en futuros mercados. «Haaland no está en nuestros planes». Así de contundente se muestran en la cúpula del Real Madrid ante el guiño que recientemente hizo el delantero del Manchester City al equipo blanco y que provocó un terremoto en la prensa inglesa. El club blanco no tiene encaje para Haaland ni a corto ni a medio plazo y cree que es una maniobra del futbolista en su negociación con el club citizen para que le mejoren el contrato.

De hecho, hace tiempo que el Real Madrid no piensa en Haaland. Concretamente, desde la primavera de 2022m cuando el noruego fichó por el Manchester City tras varios contactos con el club blanco, que siempre se negó a incluir una cláusula liberatoria en un hipotético contrato como las que Haaland ha tenido en el Salzburgo, en el Borussia Dortmund y en el propio Manchester City. Ahí se separaron los caminos del noruego y del Real Madrid, quién sabe si para siempre.

Ahora mismo, el club blanco no piensa en Haaland en ninguno de los plazos, ni en el inmediato ni a dos o tres años vista. Primero, porque la llegada de Mbappé cierra la puerta al aterrizaje de más estrellas en el vestuario del Real Madrid, que ya cuenta con los Vinicius, Bellingham, Courtois y compañía. Segundo, porque para el medio plazo el Real Madrid confía en la explosión de Endrick, que todavía tiene 17 años, como uno de los mejores delanteros del mundo.