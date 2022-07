Takefusa Kubo volverá a pasar una temporada alejado de Valdebebas. El nipón no tiene hueco en la primera plantilla madridista por su condición de extracomunitario y desde el Real Madrid confían en que una nueva cesión pueda ser definitiva para que explote su potencial. En el horizonte se presenta una opción que parece convencer a todas las partes, y no es otra que la del Valladolid. Ronaldo habría pedido al club la llegada del talento japonés y las gran relación entre los dos clubes puede hacer que se convierta en uno de los grandes fichajes en el regreso pucelano a Primera.

El histórico delantero, ahora presidente de la entidad vallisoletana, cree que Kubo puede ser uno de los refuerzos para el retorno a la máxima categoría del conjunto blanquivioleta. Por ello, estaría interesado en su cesión por una temporada, algo que están contemplando en el Madrid. Los blancos no quieren desprenderse del asiático de forma definitiva, por lo que consideran mandarle una temporada más a préstamo.

Las últimas dos temporadas, Kubo no ha tenido la suficiente continuidad para convertirse en un jugador de peso en los tres equipos por los que ha pasado. Después de sobresalir en su primer curso en el Mallorca, no sucedió lo mismo ni en Villarreal, ni en Getafe, ni tampoco en su regreso a la isla. La directiva madridista sigue teniendo esperanzas en que pueda demostrar su mejor versión, pero para ello es necesario acertar con su próximo destino.

En el Real Madrid aún no tiene hueco para quedarse. Además de que Ancelotti cuenta con efectivos más que de sobra de mediocampo en adelante, ahora mismo tienen todos los cupos de extracomunitarios ocupados. Vinicius, Rodrygo y Militao ocupan las tres plazas reservadas para jugadores con pasaporte no europeo y hasta que no se vayan liberando –con la obtención de la nacionalidad española– no pueden inscribir a uno más.

La Real se aleja

Una de las posibilidades que se barajaban de cara al futuro del jugador era mandarle a la Real Sociedad, opción que ya existió el pasado curso. Sin embargo, el equipo donostiarra prefería una venta antes que una cesión, algo que por el momento no se contempla en la capital. En el Bernabéu no quieren aún desprenderse definitivamente de Take Kubo, puesto que mantienen muchas esperanzas depositadas en que se convierta en un jugador diferencial.

Los vascos necesitan reforzar una posición que se ha quedado coja tras la marcha de Januzaj y de Portu. Por ello, Kubo se presentaba como una de las oportunidades. Sin embargo, no es la única opción que barajan los txuri-urdin. De hecho, podrían tener ya cerrada la llegada de Brais Méndez procedente del Celta de Vigo, algo que restaría todo tipo posibilidades a la llegada del japonés.