Kubo y Reinier, sin visado

Reinier y Kubo no tienen sitio en la plantilla del Real Madrid. Ambos jugadores, que han estado cedidos la temporada pasada, deben volver al club, pero la realidad es que su condición de extracomunitarios les impide en estos momentos poder tener una ficha. Las tres permitidas están ocupadas por Vinicius, Militao y Rodrygo, todos ellos jugadores imprescindibles para Ancelotti.

Es por ello, que tanto el japonés como el brasileño ya saben que deberán hacer las maletas para seguir creciendo fuera del Santiago Bernabéu. La pandemia retrasó todos los trámites para las nacionalizaciones, lo que ha hecho que el pasaporte de Vinicius, que se esperaba tener desde hace tiempo, aún siga sin estar formalizado.

La temporada de Kubo no ha sido todo lo buena que se esperaba. Ha hecho dos goles y ha dado tres asistencias en los 31 partidos en los que ha participado, unos números muy alejados de lo que se espera para un jugador que desea triunfar en el Real Madrid. A ello hay que sumar una lesión de rodilla que le frenó en seco y la llegada de Aguirre al banquillo, que tampoco le ayudó en el tramo final de la temporada.

Renovar la cesión en Mallorca es complicado. A Aguirre no le entusiasma y las cifras correspondientes a la cesión y el salario se van por encima de los tres millones, por lo que lo normal es que no siga. A partir de ahí serán muchos los equipos tanto nacionales como internacionales que llamen a su puerta. Al japonés, de apenas 21 años, le sobra calidad y no le faltarán pretendientes. La decisión que debe tomar el conjunto blanco es si cederle o traspasarle en caso de una buena oferta. Eso sí, desde el Real Madrid se tiene claro que sería obligatorio incluir una opción de recompra en caso de venta.

Al igual que Kubo, Reinier tampoco será jugador del Real Madrid la próxima temporada. No se puede decir que la cesión de dos años en el Borussia Dortmund haya sido un éxito. En sus dos temporadas apenas ha jugado 741 minutos minutos y sólo ha sido titular en cuatro ocasiones. Parece, por tanto, poco probable que pueda volver a la Bundesliga. Desde el club se prefiere que salga a un club más ‘cercano’ que le permita tener más minutos y crecer en la Liga. En estos momentos el Valladolid de Ronaldo, que ha subido a Primera, es el que más opciones tiene de hacerse con su cesión. La Roma de Mourinho también ha mostrado su interés.