Rodrygo vuelve descansado

Regresa el fútbol de clubes tras el parón de selecciones y con ello los jugadores vuelven a sus respectivos clubes. Unos más descansados que otros, como es el caso de Rodrygo, donde ha tenido una participación testimonial en los dos partidos de Brasil. En el primero, contra Ghana, tan solo disputó 11 minutos y en el segundo, contra Túnez, fueron 12 los minutos jugados. Un total de 23 minutos lo que le hacen retomar los entrenamientos con el Real Madrid sin cansancio y en plenas facultades de seguir siendo un jugador importante dentro del equipo.

La vuelta de Karim Benzema después de la lesión sufrida frente al Celtic de Glasgow hace más de tres semanas es una de las mejores noticias para el Real Madrid de cara al maratón de nueve partidos que le viene en este mes de octubre, pero su regreso puede suponer que algunos jugadores en óptimas condiciones como Rodrygo o Valverde puedan quedar relegados al banquillo. Aunque parezca inédito, Ancelotti deberá decidir de quién prescinde entre dos de los jugadores más en forma del equipo.

Rodrygo asumió la responsabilidad del ‘9’ con la ausencia del francés y la verdad es que el joven jugador brasileño no desentonó en absoluto, sino todo lo contrario, siendo uno de los jugadores más destacados durante la lesión de Benzema. En el primer partido sin el futuro Balón de Oro, contra el Mallorca, hizo uno de los mejores partidos de la temporada anotando un gol y dando una asistencia a su compañero Vinicius y en el derbi marcó un auténtico golazo para abrir el marcador.

Pero la realidad es que la lesión de Modric sufrida con Croacia permite a Carlo Ancelotti la posibilidad de no tener que prescindir de ninguno de sus dos jugadores. Valverde, tras haberse acomodado en la posición de extremo derecho, podría regresar al centro del campo para acompañar al descansado Toni Kroos y un Tchouaméni que ya es un fijo en su posición, lo que dejaría el hueco libre en la derecha para Rodrygo.

Maratón de nueve partidos

El Real Madrid afronta un auténtico maratón de partidos durante este mes de octubre. Un total de nueve encuentros, siete de Liga y dos de Champions en el que destaca el esperado Clásico el próximo 16 de octubre. Pese a que el conjunto blanco está en un momento de forma espectacular, especialmente a nivel físico, Ancelotti deberá gestionar muy bien los esfuerzos en todos y cada uno de los partidos, donde deberá sacar a relucir el fondo de armario dando minutos a los 25 jugadores que conforman la plantilla.

Por el momento, las lesiones están respetando al Real Madrid y el virus FIFA no ha acechado en exceso al conjunto blanco, salvo la lesión de Modric, aunque no es grave. No obstante, si Ancelotti no quiere que le ocurra una excesiva plaga de lesiones como la que está viviendo el Barcelona, deberá administrar muy bien los minutos de la plantilla.