El Mallorca vuelve a encender la polémica entre Vinicius y Raíllo

El Mallorca ha avivado la polémica de las últimas semanas vivida entre Antonio Raíllo, Vinicius y la defensa que hizo Neymar a su compatriota en redes sociales. El club bermellón subió en la tarde de este jueves una foto de su capitán con un comentario que decía: «Y nada más». Esas tres palabras, que acompañan la imagen, son famosas porque aparecen en el himno de La Décima que se ha convertido en uno de los temas favoritos del madridismo.

Y es que Raíllo realizó una entrevista durante este parón de selecciones donde hacía alusión a las continuas provocaciones que hacía Vinicius jugando al fútbol tildándole de «provocador»: “Vinicius Junior comete muchas faltas de respeto dentro del campo. Que baile pero que no falte, que no insulte y no menosprecie a los compañeros de profesión; luego cuando se le tilda de provocador usa el comodín del racismo”, comentaba.

Una vez se hicieron eco sus palabras, Neymar Jr, compañero de selección de Vinicius y donde se hallaban juntos en la concentración con Brasil en Francia, respondió en redes sociales a esas palabras: «¿Quién es Raíllo?». Después de este comentario, las reacciones no tardaron en llegar tras el ‘vacile’ del jugador del PSG al capitán del Mallorca.

BOOOOA, NEYMAR! 💪 O craque comentou nossa postagem onde o capitão do Mallorca, Raíllo, afirma que Vini Jr dança e provoca, mas que quando foi chamado de provocador, usou o "coringa" do racismo. Lamentável! pic.twitter.com/Oswr4VE8lo — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) September 27, 2022

Y es que todo este enfrentamiento entre jugadores del Mallorca y Vinicius viene de mucho más atrás. Concretamente desde la pasada temporada, cuando el Real Madrid viajó al estadio mallorquinista de Son Moix en la jornada 28 de Liga y Vinicius Jr ya tuvo sus más y sus menos con Pablo Maffeo, donde el lateral catalán estuvo muy cerca de provocarle una grave lesión tras propinarle una durísima entrada a la altura de la rodilla. No obstante, el lateral no recibió la tarjeta roja que se había merecido tras la patada. En ese momento, es cuando comenzó la animadversión hacia Vinicius por parte de los futbolistas del Mallorca.