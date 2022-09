El Real Madrid no sale ileso del virus FIFA

El parón de selecciones del mes de septiembre ha llegado a su fin con buenas noticias y un percance. A falta de que todos los jugadores que han estado con sus respectivas selecciones terminen de pasar la ITV, en estos momentos los únicos jugadores de la plantilla de Carlo Ancelotti que se mantiene en la enfermería es Lucas Vázquez, que se lesionó durante el duelo ante el Mallorca que se celebró en el estadio Santiago Bernabéu, y Luka Modric, que ha regresado de jugar con Croacia con una sobrecarga a la altura de la cadera que le tendrá unos 10 días de baja. No estará ante Osasuna y Shakhtar, pero no debería tener problemas para llegar al Clásico. El croata se trató con los fisios en la jornada del miércoles y no pisó el césped.

En el entrenamiento del miércoles, Ancelotti ha podido contar con Courtois, Hazard, Camavinga, Alaba, Mendy, Tchouaméni y Rüdiger. Todos ellos han regresado tras estar con sus respectivos países y se han entrenador con total normalidad. Para el jueves, el entrenador italiano espera poder contar con Carvajal, Asensio, Vinicius, Rodrygo, Militao, Valverde y Lunin.

A pesar de que parecía que Lucas Vázquez estaba progresando muy bien, todavía está entrenando en el interior de las instalaciones de Valdebebas, lo que le hace ser seria duda para el duelo ante Osasuna del domingo. Desde dentro del vestuario apuestan porque Lucas no forzará para jugar contra el conjunto navarro y se le protegerá pensando en lo que viene por delante. El Real Madrid tiene que jugar nueve partidos en el mes de octubre.

Por lo tanto, teniendo en cuenta como está la situación de otros equipos, como por ejemplo del Barcelona, que ha sufrido un gran número de bajas durante este parón de selecciones, el Real Madrid puede respirar tranquilo al ver como todos sus internacionales, salvo Modric, han vuelto sanos y salvos al trabajo. No obstante, la dolencia no es grave.