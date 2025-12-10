Rodrygo, Turpin, Xabi Alonso… los mejores memes del Real Madrid-Manchester City

Rodrygo, Xabi Alonso y Pep Guardiola fueron los grandes protagonistas del partidazo de Champions de este miércoles entre Real Madrid y Manchester City, y así se reflejó en los memes durante la primera parte en las redes sociales. El brasileño por su gol, confirmando un idilio increíble contra el equipo inglés, y los entrenadores por la crítica situación en la que llega el tolosarra y el catalán, por ser quien es.

Pero también lo fue Clément Turpin, que decantó el partido para el City pitando un penalti por agarrón de Antonio Rüdiger sobre Erling Haaland que le costó al Real Madrid encajar el segundo gol de los ingleses. Lo surrealista es que tres minutos más tarde se produjo una acción idéntica en el área rival, con Gvardiol y Raúl Asencio como protagonistas, pero el árbitro francés no señaló nada y el VAR tampoco entró.

Los mejores memes del Real Madrid-City

Además de imágenes, también hubo muchos memes del encuentro con mensajes en redes. Muchos aficionados madridistas arremetían contra Turpin por su liada en la primera parte y otros se reían de la facilidad de Rodrygo para ver puerta contra el City y reivindicarse después de nueve meses sin marcar un sólo gol con el Real Madrid.