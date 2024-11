La regla de oro que puede romper el Real Madrid cinco años después

La situación deportiva del Real Madrid vive un momento delicado. Tras el 0-4 en el Clásico y la debacle 1-3 contra el AC Milan en la Champions, Chamartín no disfruta de sus días más felices. Para invertir la tendencia, los blancos estarían pensando romper una de sus reglas de oro: fichar en el mercado de invierno. El último que llegó a la capital española fue Reinier, procedente del Flamengo en enero de 2020, a cambio de 30 millones de euros. Una apuesta que no salió bien. El brasileño no ha llegado a jugar ni un sólo partido con el primer equipo y acumula ya cuatro cesiones.

La intención, por ahora, es seguir cumpliendo con su regla no escrita. Pero, si los asuntos siguen complicándose, el Real Madrid podría acudir al mercado. Además, es probable que en el próximo verano, nombres como los de Alphonso Davies y Trent Alexander-Arnold hagan sus maletas con destino a Concha Espina. Si finalmente Florentino Pérez no piensa en incorporaciones invernales, la otra opción consistiría en mirar a La Fábrica.

A esta difícil situación se ha sumado las lesiones de la plantilla. Courtois, Alaba, Carvajal y Tchouaméni llenan por ahora la enfermería blanca. Por ahora, lo que más preocupa a Ancelotti es su defensa. «La facilidad con la que el equipo rival llega es lo que debemos mirar. Eso es lo preocupante, es el principal problema que debemos arreglar», decía el italiano después de la derrota contra los rossoneri.

Y es que, por ahora, Rüdiger y Militão son los únicos zagueros del Real Madrid. Con la baja de Tchouaméni y que Vallejo no cuenta para Ancelotti, el único que podría ser el tercer central es Jacobo Ramón. Aunque, este curso, el canterano se ha lesionado dos veces, no hay rastro de él desde hace semanas. Una cuarta opción que podría perfilarse es la de Raúl Asencio, patrón de la defensa del Castilla.

Pero si el Real Madrid tiene que ir a buscar un nombre en el mercado, su mirada se gira hacia Alemania. Uno de los perfiles que más le interesa a Chamartín es el de Castello Lukeba, defensa del Leipzig. El francés de 21 años es una gran pieza del club alemán y tiene un perfil muy atractivo. De su ‘bajo’ metro 85, Castello es un central izquierdo muy rápido y potente. Además, el ex del Lyon es titular indiscutible con el equipo dirigido por Red Bull y sus actuaciones son más que notables. Ha sido convocado para los Juegos Olímpicos de París y ha podido probar ya las mieles de la selección absoluta con Didier Deschamps.

Sin olvidar el caso del lateral derecho. Tras la triple rotura de Dani Carvajal, la banda diestra se ha quedado solamente con Lucas Vázquez. Si Ancelotti afirmaba que Militão podía jugar en esa posición, que de hecho, ya jugó en esa parte del campo con Brasil y el Porto, ahora todo se ha torcido con la baja de Tchouaméni.

Jesús Fortea sería el indicado. El nativo de Albal, pensionista del Juvenil A de Arbeloa, ha ganado mucho prestigio estos últimos días. Dos goles y cuatro asistencias embellecen el magnífico inicio de temporada de Fortea. Hace una semana, el defensa empezó a entrenar con el primer equipo. El pasado martes, Jesús se lució con el Juvenil A en la Youth League. Asistió a Yáñez en el primer gol y enjauló el segundo, de penalti. Por ahora, el chico de 17 años está en la pole para ser el recambio para Lucas Vázquez.