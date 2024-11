Toque de atención para Ancelotti

Los dos últimos partidos del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu se pueden calificar como un antes y un después. Si bien es cierto que desde que comenzó la temporada los blancos no han sido capaces de encontrar su mejor fútbol, los siete goles recibidos en dos partidos, contra el Barcelona y Milan, ha supuesto un terremoto en el núcleo central de la entidad madridista.

Obviamente, no se puede hablar de situación límite para Ancelotti. Nada de esto. Pero tras el encuentro contra el Milan, el club no ha dudado en mostrar su preocupación al italiano. Ya pasó tras la goleada recibida en el Clásico, pero esta vez la alarma era mayor. Normal, por otra parte. Al entrenador se le pide reaccionar, algo que él sabe perfectamente que debe hacer, pero para lo que se ha visto incapaz hasta el momento.

Los toques de atención a Ancelotti han sido varios durante toda la temporada. Incluso, antes de hincar la rodilla contra el Lille en la Champions. Primera derrota de la temporada. El club siempre ha sido consciente de que el equipo no estaba al nivel exigido, aunque los resultados, con más sufrimiento del recomendado, se iban sacando. El italiano, al igual que su equipo, también ha sido siempre consciente de esto.

La situación en estos momentos es de calma tensa. No hay situaciones límites, por el momento. Aunque se debe dejar claro que el encuentro que enfrentará a Osasuna asciende a otra dimensión. Todo lo que no sea ganar, meterá en un problema de una magnitud mayor a un Ancelotti preocupado, ya que ve como pasan los meses y no es capaz de dar con la tecla.

El propio Ancelotti, como reconoció en la rueda de prensa posterior a la derrota contra el Milan, entienden que se le cuestione: «No me parece injusto. Me parece normal porque cuando el equipo no saca su mejor versión es responsabilidad del entrenador. Es muy importante que todos tengamos la responsabilidad. Cuando se gana ganamos todos juntos y cuando hay que sufrir y luchar también tenemos que hacerlo todos juntos porque así cogemos más fuerza».

El club tiene un plan

En los despachos están preocupados por la situación de un equipo que es alarmante. Las sensaciones que transmite el equipo está lejos de ser la esperada. En la cúpula quieren ser pacientes y no tomar decisiones en caliente, pero como suele suceder siempre en la casa blanca hay un plan. Si en algún momento se toma la decisión de prescindir de Ancelotti, algo que no se plantean en estos momentos, el elegido para sustituirle sería Santiago Solari.

El argentino es uno de los hombres fuentes del club blanco. El director de fútbol del club blanco es uno de los jefes de Valdebebas y el nombre elegido para coger las riendas del primer equipo en el hipotético caso de que se cese a Ancelotti durante la temporada.

Hay que recordar que Solari ya fue el entrenador del primer equipo en 2018, tras la destitución de Julen Lopetegui. El argentino dirigió a los blancos en 32 encuentros. Los cuatro primeros fue interino, pero tras ganarlos todos, la entidad le ratificó. No terminó la temporada y fue cesado el 11 de marzo. Su lugar lo ocupó Zidane.