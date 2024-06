La Real Sociedad pide la cesión de Arda Güler: quiere repetir la fórmula de Ödegaard y Kubo

El final de temporada de Arda Güler y el inicio de Eurocopa que hizo con Turquía no ha dejado indiferente a nadie. Varios clubes tienen al joven mediapunta como objeto de deseo para la próxima temporada jugando la baza de que pueden ofrecerle los minutos de juego que, presumiblemente, no va a tener en el Real Madrid a raíz de la llegada de Mbappé, lo que va a dificultar aún más ver al talento turco sobre el césped.

No obstante, Ancelotti ya dejó claro al final del pasado curso que quiere que Arda Güler forme parte de la plantilla la próxima temporada. Obviamente, el técnico italiano ya era consciente de la llegada de Endrick y Mbappé por lo que su petición al jugador debe ir acompañada de la promesa de hacerle participar más minutos si las lesiones no se lo impiden. El joven futbolista derribó la puerta en las últimas jornadas de Liga con seis tantos en algo más de 400 minutos, un promedio superior al de los grandes goleadores del campeonato.

Entre tanta incertidumbre, aparece la Real Sociedad, experta en pescar en río revuelto cuando la corriente atraviesa Chamartín, como ya ocurrió con Ödegaard y Take Kubo, quien aún sigue en la plantilla de Imanol. El conjunto txuri-urdin se ha ofrecido al Real Madrid como posible destino de Arda Güler en forma de cesión y las bazas que están jugando son las de que el jugador termine de adaptarse a la Liga española y que disfrute de muchos minutos para que siga creciendo como futbolista. Además, también esgrimen que el estilo de la Real Sociedad es muy parecido al del equipo de Ancelotti.

Según ha desvelado Radio Marca, el cuadro de San Sebastián vería con buenos ojos contar con el turco del Real Madrid aunque solo fuera por una temporada, consciente de que el club blanco no va a dejar escapar una joya semejante. No obstante, Ancelotti no está por la labor de que esta opción acabe llevándose a cabo ya que cuenta con Güler como un intocable dentro de la plantilla.

Arda Güler tendrá minutos en el Madrid

Además, los blancos disputarán siete competiciones este curso por lo que los minutos estarán más repartidos que nunca. Es cierto que, en principio, Rodrygo, Brahim, Bellingham y Mbappé parten por delante de Arda Güler pero si el brasileño acaba saliendo, el inglés pasa al centro del campo para ocupar – en cierto modo – la labor de Kroos y el galo juega en la punta del ataque, el panorama se aclararía mucho tanto para él como para el malagueño.

Todo hace indicar que Arda Güler no saldrá cedido este verano a ningún equipo tanto por deseo del jugador como por petición expresa de Ancelotti. Pero posibles destinos no le iban a faltar, desde luego, dado que media Europa suspira por poder llevarse a préstamo al talentoso mediapunta que, en su debut en la Eurocopa con solo 18 años, anotó un auténtico golazo ante Georgia. Un potente disparo desde fuera del área con la zurda que se coló por la escuadra derecha de Mamardashvili que ayudó a la victoria final de Turquía por 3-1.