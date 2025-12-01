Horarios jornada 18

El Real Madrid ya conoce el horario de su primer partido en 2026

El Real Madrid empezará el año en el Santiago Bernabéu ante los de Pellegrini

Será el partido antes de las semifinales de la Supercopa de España ante el Atlético

El Real Madrid asume el problema: «No jugamos al fútbol»

El Real Madrid celebrando un gol. (Europa Press)

El Real Madrid ya conoce el horario del que será su primer partido en 2026. Los de Xabi Alonso abrirán el nuevo año frente al Real Betis el próximo 4 de enero a las 16:15 horas correspondiente a la jornada 18 de la Liga. Un partido que llegará después del parón de Navidad donde tendrán dos semanas para recargar las pilas de cara a uno de los meses clave de la temporada.

A pesar de que el conjunto merengue aún tiene la mente puesta en el calendario de diciembre, en el horizonte asoma el primer título de la temporada: la Supercopa de España. Los merengues tendrán cuatro días para preparar las semifinales ante el Atlético de Simeone, partido crucial para estar en la final para dar un vuelco a la situación del técnico tolosarra.

Previamente, el Real Madrid tiene duelos ante Athletic, Celta Manchester City, Alavés y Sevilla. Un duelo ante uno de los rivales más complicados del campeonato, actualmente quinto en la clasificación después de haberse llevado el derbi sevillano. Un desafío para coger impulso antes de viajar a Yeda.

Respecto al resto de la jornada, también hay otros morbos como el regreso de Joan García, portero del FC Barcelona, a Cornellá para reencontrarse con el Espanyol en el derbi catalán. Un partido designado para el próximo sábado 3 de enero a las 21.00 horas. El Atlético jugará el domingo 4 de enero a la misma hora ante la Real Sociedad.

Horarios jornada 18 de la Liga

  • Rayo-Getafe: 2 de enero (21.00 horas)
  • Celta-Valencia: 3 de enero (14.00 horas)
  • Osasuna-Athletic: 3 de enero (16.15 horas)
  • Elche-Villarreal: 3 de enero (18.30 horas)
  • Espanyol-Barcelona: 3 de enero (21.00 horas)
  • Sevilla-Levante: 4 de enero (14.00 horas)
  • Real Madrid- Betis: 4 de enero (16.15 horas)
  • Alavés-Oviedo: 4 de enero (18.30 horas)
  • Mallorca-Girona: 4 de enero (18.30 horas)
  • Real Sociedad-Atlético: 4 de enero (21.00 horas)

 

