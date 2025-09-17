El Real Madrid de Xabi Alonso ve el cuádruple de rojas que con Ancelotti

El Real Madrid está experimentando una situación atípica desde la llegada de Xabi Alonso al banquillo. A pesar de que el optimismo y el buen juego han llegado con el técnico tolosarra, en el conjunto merengue hay una cierta preocupación acerca de la cantidad de expulsiones que está sufriendo la plantilla.

Desde un primer momento, se instaló la idea de que el equipo debía ser más sacrificado en defensa, donde todos, sin importar nombre y posición, ayudaran. Pero también es cierto que aún se deben ajustar despistes individuales que han puesto en riesgo la imbatibilidad del equipo. El último partido ante el Marsella es el perfecto ejemplo.

Un duelo en el que el Madrid dominó el balón y trabajó mucho sin él, pero que se vio superado por un gol tras un error de Güler que obligó a remar. Mbappé empató de penalti y, cuando el partido estaba más de cara para la remontada, Carvajal terminó expulsado tras un enganchón con Rulli. Un error que ya ha ocurrido más veces en la era de Xabi.

Raúl Asencio fue el que abrió la racha en el segundo partido del Mundial ante el Pachuca. El central vio la expulsión ante el Pachuca a los siete minutos por agarrar al delantero rival cuando se marchaba solo ante Courtois.

Huijsen es el otro verdugo en este sentido. A pesar de su talento descomunal y capacidad para sacar el balón desde atrás, también tiene cosas que pulir. Concretamente, es el que más suma con dos rojas directas. La primera en cuartos del Mundial de Clubes tras una entrada a Guirassy; y la segunda, ante la Real Sociedad por un lance con Oyarzabal. Dos acciones evitables que pusieron en riesgo ambos triunfos.

Preocupación con las rojas en el Real Madrid

En total, ya son cuatro rojas directas en los primeros once partidos de la temporada. Una cifra demasiado elevada si lo comparamos con la temporada pasada con Carlo Ancelotti. Si sumamos las expulsiones durante el mismo lapso de tiempo, el Real Madrid tan solo sumó una sola roja (siete en total entre Liga, Copa y Champions). Fue en la primera jornada de liga en el empate ante el Mallorca, donde Ferland Mendy calculó mal en una entrada a Muriqi.

Es decir, el Madrid con Xabi Alonso está cometiendo más riesgo y es el cuádruple de castigado. Sobre ello habló el propio entrenador, que aseguró que debía «tener una charla» después de la roja a Carvajal. Por el momento, Huijsen no estará disponible en el partido de este sábado ante el Espanyol y Carvajal en Champions ante el Kairta. Si a eso le sumamos las lesiones de jugadores como Rüdiger y Arnold, sus sanciones suponen aún más problemas para el español. Un problema que necesita meterle mano cuanto antes.