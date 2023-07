El Real Madrid tiene preferencia por Xabi Alonso

Xabi Alonso es el elegido, el sucesor, el primero de la lista y el favorito del Real Madrid para relevar a Carlo Ancelotti. No será ahora sino a final de temporada cuando el técnico italiano haga las maletas rumbo a Brasil. Hasta entonces el tolosarra seguirá con su erasmus en el Bayer Leverkusen pero ya sabe que el tren del banquillo del Bernabéu volverá a parar en su estación el próximo mes de junio. Y esta vez le tocará subirse.

En el Real Madrid todo el mundo asume ya la fecha de caducidad de Carlo Ancelotti: junio de 2024. Eso, siempre que el devenir de la temporada no conduzca a una salida abrupta de Carletto, que no gozará ya de tanto favor unánime del Bernabéu una vez conocida ya su intención de marcharse al acabar la temporada a dirigir a la selección de Brasil.

El club blanco llegó incluso a sondear la opción de Xabi Alonso para entrenar al Real Madrid esta misma temporada, pero se optó por la solución conservadora de mantener a Carlo Ancelotti en el banquillo para liderar «la transición», según lo llaman en la cúpula de Valdebebas, y dirigir al equipo blanco esta temporada, a pesar de la mala actuación en la Liga y del varapalo del 4-0 en el Etihad que dejaba al Madrid fuera de la Champions a las puertas de la final.

Xabi Alonso pide tiempo

El propio Xabi Alonso descartó, en vísperas del partido de vuelta de la semifinal de la Europa League, la opción de salir del Bayer Leverkusen este verano. «Me voy a quedar al cien por cien», decía el técnico tolosarra antes de recibir a la Roma de Mourinho. Su espectacular trabajo en el equipo de la aspirina, al que cogió en descenso y lo colocó sexto en puesto de Europa League, no había pasado inadvertido ni para el Real Madrid ni para otros grandes trasatlánticos del fútbol europeo.

Pero el Real Madrid tiene la prioridad por Xabi Alonso. No sólo porque sea su primera elección, sino también porque el técnico tolosarra estaría encantado de sentarse en el banquillo de uno de los equipos en los que más disfrutó en su carrera como futbolista. No es fácil que el Madrid te llame, pero cuando te llama, es imposible decirle que no. O casi.