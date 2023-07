El Real Madrid no quiere escuchar nada más de Brasil y Ancelotti

Tras reposar las palabras de Ednaldo Rodrigues, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, donde aseguraba que Carlo Ancelotti, actual entrenador del Real Madrid y con un año de contrato por delante, iba a ser el seleccionador del combinado sudamericano en la Copa América que se celebrará dentro de un año, en Valdebebas han llegado a la conclusión de que no quieren volver a saber de este asunto nunca más. Les da igual si el entrenador italiano habla con discreción con la Canrinha, pero no que tienen claro en el club blanco es que no quieren vivir otro episodio como el que sucedió el pasado miércoles.

En el Real Madrid no están enfadados con Carlo Ancelotti y sí extrañados con la manera de actuar de Brasil, tal y como desveló OKDIARIO. No obstante, en la entidad son plenamente conscientes de que el italiano sí ha mantenido reuniones con la Confederación Brasileña y que lo tiene todo totalmente atado para que, una vez finalizada la próxima campaña, empiece una nueva aventura como seleccionador.

En las estancias más altas del club, de forma privada, no esconden que la afirmación de Ednaldo Rodrigues sentaron muy mal. En el Real Madrid creen que estas palabras no ayudan al equipo y ponen en una situación delicada a un Ancelotti que en el caso de que la temporada no empiece por el buen camino podría ver como su adiós se precipita antes de lo deseado.

En el Real Madrid están molestos porque tras una temporada regular, donde los blancos sólo fueron capaces de ganar la Copa del Rey -además de la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes-, perdieron demasiado pronto la Liga ante el Barcelona y cayeron con autoridad frente al Manchester City en semifinales de la Champions, no dudaron en respetar su año de contrato y respaldar al técnico, que un año antes había logrado el doblete.

La situación en el Real Madrid en estos momentos es clara. No va a pasar absolutamente nada con Ancelotti, pero una vez arranque la temporada, si los resultados no son los esperados, sí se podrían tomar decisiones que afectasen al italiano. Además, en la cúpula se mira a Raúl como solución de emergencia en el caso de que esto suceda, algo que hasta hace un tiempo no se contemplaba.