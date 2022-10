Real Madrid vs Sevilla en vivo gratis online | Resultado y cómo va el partido hoy

El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu la visita del Sevilla para disputar el partido correspondiente a la jornada 11 de la Liga Santander. Los hombres de Carlo Ancelotti buscarán la victoria para seguir manteniendo el liderato a expensas de lo que haga el Barça mañana ante el Athletic Club. Delante estará un cuadro hispalense que busca levantarse de este mal momento deportivo que están atravesando. En DIARIO MADRIDISTA te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en este apasionante Real Madrid – Sevilla.

Real Madrid – Sevilla, en directo

¡Descanso!

Hernández Hernández hace sonar su silbato y señala el final de la primera mitad.

Minuto 45

¡Se añade un minuto a la primera mitad!

Minuto 45

¡Disparo de Jesús Navas que bloca Thibaut Coirtois sin problemas!

Minuto 44

¡Viniciuuuuus! Ocasión clarísima para Vino, que recogió un balón muerto y se llevó a Bono con un toque muy largo que se fue por línea de fondo porque Montiel se metió a proteger el cuero. Recuerda esta acción a la mítica de Abreu.

Minuto 42

Muy bien Carvajal leyendo un pase a Isco que iba a la media luna del área. Evitó que su ex compañero le crease peligro a Courtois.

Minuto 40

¡La tuvo el real Madrid! Modric estuvo a punto de hacer el segundo. Buena jugada del Real Madrid tras una pérdida de Óliver y la acción acabó con Modric recortando a Isco y cuando disparó llegó Telles para interponerse en el camino del balón. El saque de esquina acabó en nada.

Minuto 38

Al lanzamiento de la falta fue Rakitic, pero el croata estrelló el balón en la barrera merengue.

Minuto 37

Cartulina amarilla para Tchouaméni. El francés derribó a Lamela en la media luna del área con una dura entrada abajo.

Minuto 36

Cortó Militao un pase que Óliver Torres intentó tirar con un cañito.

Minuto 35

Se nota muchísimo que al Sevilla le falta un referente en punta. Además, a los hispalenses le falta rapidez y claridad con el balón en los pies.

Minuto 33

Lo intentó Modric ahora con un disparo lejano tras un pase de Valverde pero mandó el balón muy lejos de la portería de Bono.

Minuto 32

Toni Kroos optó por sorprender a Bono con un disparo la falta lateral que sacó. El balón fue muy alto y no molestó al marroquí.

Minuto 31

Nueva cartulina amarilla. Ahora se la lleva Montiel por una dura entrada sobre Vinicius cuando el brasileño ya le había superado. Segundos antes Valverde le tiró un caño brutal a un rival.

Minuto 30

Centro de Montiel desde línea de fondo y no es preciso para dársela a Óliver Torres, por lo que el ex del Atlético no pudo chutar a portería.

Minuto 28

Ambos conjuntos están teniendo ahora posesiones largas, pero no pasan de zona de tres cuartos. Hubo amarilla para Joan Jordan por cortar una galopada de Rodrygo.

Minuto 25

Primer córner a favor del Real Madrid. Lo provocó Vinicius con un disparo lejano que desvió Marcao. El balón lo colgó Kroos y fue el propio Marcao el que con un testarazo alejó el peligro de su área.

Minuto 24

El centro del campo del Real Madrid está siendo muy sólido y fiable sin ceder espacios ni huecos por los que el Sevilla pueda acercarse al área de Thibaut Courtois.

Minuto 22

Jugada en individual de Rodrygo, que llegó a entrar en el área y buscar un disparo con rosca que se fue muy desviado.

Minuto 21

El Real Madrid juega con la calma esperando el momento en el que el Sevilla se abra para encontrar algún hueco. Los de Sampaoli, replegados en su campo.

Minuto 19

¡Uyyyy! Falta peligrosa a favor del Real Madrid. Kroos y Alaba estaban preparados para chutar y finalmente fue el austríaco, que probó fortuna. El balón se fue rozando la escuadra de la portería de Bono.

Minuto 16

Lamela intentó disparar a portería pero Militao lo tapó bien y hubo córner para los de Nervión. La colgaron al punto de penalti y otra vez apareció imponente el brasileño para meter la cabeza y despejar el cuero.

Minuto 14

Le cuesta al Sevilla sentirse cómodo en el partido. Está surtiendo bastante efecto la presión que está realizando el conjunto de Carlo Ancelotti.

Minuto 12

Primer córner del partido. Fue para el Sevilla y Courtois salió bien para hacerse con el balón aéreo.

Minuto 11

Centro del Sevilla de Jesús Navas desde la banda derecha y Carvajal que evita que Lamela rematase.

Minuto 10

Pérdida de Militao y el Sevilla, por medio de Lamela, intentó montar un ataque rápido, pero Luka Modric estuvo bien llegando en tareas defensivas para cortar el cuero.

Minuto 8

El gol parece haber hecho algo de daño al Sevilla, que está impreciso. Por su parte ahora el Real Madrid es el que maneja la posesión de la bola.

Minuto 5

¡Goool del Real Madrid! ¡Goool de Modric! Se adelanta el cuadro blanco tras una buena acción de Vinicius. El extremo brasileño se la robó a Montiel y corrió con el cuero para luego hacer un recorte y meter un pase sublime al segundo palo donde llegaba el croata para empujar el balón al fondo de la red.

Minuto 4

Mal pase de Bono, pero el guardameta del Sevilla puede respirar porque Vinicius no estuvo acertado en su pase a Rodrygo. Instantes después el ex del Flamengo superó a Gudelj pero el toque fue muy largo y el arquero hispalense salió bien para atrapar el cuero.

Minuto 2

Mueve el Sevilla el balón en su campo ante la presión del Real Madrid. Los andaluces tienen que recurrir al patadón.

¡Comienza el partido!

Rueda el balón ya en el Santiago Bernabéu. Sacó de centro el Sevilla. Antes se guardó un minuto de silencio por José Manuel Llaneza.

El mosaico

«Orgullosos de Courtois y Karim». Así dice el mosaico que han sacado en uno de los fondos. Además, los aficionados madridistas también levantan cartulinas doradas en honor a sus dos futbolistas. Además, ambos futbolistas levantaron sus trofeos y se llevaron una gran ovación por parte de la hinchada merengue. Iker Casillas entregó el Trofeo Yashin y Zinedine Zidane, junto a Modric, el Balón de Oro 2022 al galo. Se viene abajo el estadio con el francés.

¡5 minutos!

En 5 minutos comienza el choque en el Santiago Bernabéu y los futbolistas saltarán al verde del estadio de Chamartín para rendir ese homenaje a Benzema y a Courtois. Además, se sacarán las habituales fotografías de equipo y los capitanes participarán en el sorteo de campo.

La previa

En 10 minutos arranca este partidazo que se ha convertido en uno de los mejores del campeonato nacional en los últimos años. Los Real Madrid – Sevilla siempre tienen de todo y hoy lo tendrán desde el inicio con los homenajes a Benzema y a Courtois. Además, hay un mosaico preparado. Puedes leer la mejor previa pinchando en este enlace.

Los pies en la tierra

A nadie se le escapa el gran momento de forma que está atravesando el Real Madrid. Desde que arrancó la temporada no han perdido ni un solo partido y ganaron la Supercopa de España. Además, ganaron el Clásico hace unos días y también tienen pie y medio en los octavos de final de la Champions League. Ante esta situación Carlo Ancelotti prefiere que sus jugadores tengan los pies en la tierra. Toda la información, aquí.

El regreso de Isco

Isco regresa por primera vez al Santiago Bernabéu después de que abandonara la disciplina blanca el pasado mes de julio. El mediapunta ha perdido protagonismo en el Sevilla con la marcha de su gran valedor Julen Lopetegui. No ha tenido muchos minutos con Jorge Sampaoli, pero hoy es titular ante su ex equipo. Todos los detalles de su vuelta a la capital de España, aquí.

Un reencuentro

Hoy Jorge Sampaoli y Rodrygo se vuelven a ver las caras. Pocos se acuerdan que el técnico argentino le dirigió en el Santos y hubo algunos problemas porque los aficionados se quejaban de la posición del brasileño en el campo o de algunas suplencias o sustituciones. Recuerda todo lo que sucedió entre ellos antes de que comience el choque pinchando aquí.

El árbitro

Alejandro Hernández Hernández será el colegiado encargado de impartir justicia en este Real Madrid – Sevilla. En el bando merengue no gusta mucho este árbitro debido al historial que tiene cuando le toca dirigir algún choque del cuadro madridista. Descubre todos los detalles pinchando aquí.

El sustituto de Benzema

Rodrygo tendrá que dar un paso al frente para reemplazar a Karim Benzema en un choque tan complicado como es ante el Sevilla. En el banquillo también habrá un ariete, de gran envergadura, como es Álvaro Rodríguez, futbolista del Castilla al que ha ascendido Carlo Ancelotti. Conoce más sobre este joven futbolista que podría debutar con el primer equipo del Real Madrid. Pincha en este enlace.

La baja de Benzema

Este mismo sábado por la mañana nos enterábamos que Karim Benzema no iba a estar en este partidazo entre Real Madrid y Sevilla. El club así lo anunció con un comunicado en el que informaba que el galo tenía fatiga muscular. Pese a ello, el delantero francés y Thibaut Courtois recibirán un homenaje por parte del Santiago Bernabéu por el Balón de Oro y el Trofeo Yashin respectivamente. Todos los detalles, pinchando aquí.

El golazo de Brahim

Brahim Díaz, futbolista del Real Madrid cedido al Milan anotó un golazo maradoniano ante el Monza en San Siro. El ex del City continúa creciendo a pasos agigantados en este gigante italiano y su préstamo concluye el próximo 30 de junio, por lo que debería volver al Santiago Bernabéu. ¡No te pierdas el golazo del mediapunta! Pincha aquí para ver el vídeo.

Once del Sevilla

También tenemos a los elegidos por Jorge Sampaoli para intentar asaltar el Santiago Bernabéu en un choque al que salta el cuadro hispalense con cinco defensas. El mal momento de los de Nervión lleva al técnico argentino a dar más consistencia a la defensa. Así sale el Sevilla: Bono; Jesús Navas, Montiel, Gudelj, Marcao, Telles; Óliver Torres, Rakitic, Jordán, Lamela e Isco.

Alineación del Real Madrid

Karim Benzema es baja para este encuentro y Carlo Ancelotti ha tenido que reorganizar su once para tratar de sacar los tres puntos contra el Sevilla. Aunque no esté el francés, destaca el regreso de Thibaut Courtois y que el técnico italiano del Real Madrid sale con todo al césped del Santiago Bernabéu. Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Tchouaméni, Modric, Kroos; Valverde, Vinicius y Rodrygo.

Dónde ver el Real Madrid – Sevilla

El Real Madrid – Sevilla de la jornada 11 de la Liga Santander se podrá ver en directo en televisión a través de Movistar La Liga. Si se quiere seguir el choque en streaming en vivo online se podrá hacer mediante la aplicación de Movistar+. Por otro lado, aquí, en DIARIO MADRIDISTA, te vamos a contar el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en el Santiago Bernabéu.

Partidazo

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online de este apasionante Real Madrid – Sevilla de la jornada 11 de la Liga Santander que se disputa en el Santiago Bernabéu. Pese a que los hispalenses no están en su mejor momento cada vez que se enfrentan ambos equipos sale un auténtico choque donde saltan chispas, hay goles, hay acciones polémicas… Vamos a disfrutar con este clásico del fútbol español.