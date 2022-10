Benzema no estará contra el Sevilla «por fatiga muscular»

Karim Benzema no podrá ser de la partida en el duelo que enfrentará a Real Madrid y a Sevilla por “fatiga muscular”. El galo se retiró antes de tiempo del entrenamiento previo al duelo que se celebrará en el estadio Santiago Bernabéu al sufrir molestias. En la mañana del sábado se sometió a una prueba que no superó, por lo que se decidió que no se iba a correr ningún riesgo.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Karim Benzema por los servicios médicos del Real Madrid se le ha detectado fatiga muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda”, reza el comunicado del conjunto blanco. El galo está “pendiente de evolución”.

Por lo tanto, Ancelotti tendrá que cambiar su idea para el once. Lo normal sería que Fede Valverde pasase a ocupar el costado derecho del ataque, mientras que Rodrygo actuaría de delantero. Vinicius Junior será el dueño de la banda izquierda.