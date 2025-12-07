El Real Madrid regresa al Bernabéu… ¡un mes después!

El 1 de noviembre de 2025 el Real Madrid jugó contra el Valencia por última vez en el estadio Santiago Bernabéu hasta este 7 de diciembre, cuando se volverá a medir al Celta de Vigo en su casa. En este tiempo, los blancos han jugado seis partidos en los que han pasado momentos muy complicados y también se han llevado una gran alegría: el pasado miércoles contra el Athletic en San Mamés, donde los madridistas firmaron el mejor partido de la temporada.

Durante estos 36 días, el Real Madrid ha vivido momentos de todo tipo, pero especialmente complicados. Cuando el club pidió tres partidos fuera de casa para celebrar la NFL en el Santiago Bernabéu no sabían que iba a salir tan caro. Los blancos han visto cómo el Barcelona les ha recortado seis puntos en la Liga para dejarles segundos y han sufrido una derrota en Champions contra el Liverpool, aunque en Atenas dieron la vuelta a la situación. Una caída que hacía tiempo que no se vivía por Chamartín.

Todo empezó con la visita a Anfield, donde el Liverpool les ganó 1-0 en un partido donde los ingleses tuvieron ocasiones para golear, pero se encontraron con un Courtois superlativo. Luego, empataron a cero en Vallecas contra un Rayo que lleva aguando la fiesta a los madridistas en su casa durante cuatro años. Tras el parón de selecciones, llegó el empate contra el Elche en el Martínez Valero.

Después, el Real Madrid logró una victoria, no sin sufrimiento y con más dudas que certezas, ante el Olympiacos en la quinta jornada de la fase liga de la Champions. Días después, empataron en Montilivi contra un Girona que está en descenso, mientras que luego llegó San Mamés para reencontrarse con su mejor versión y pasar por encima del Athletic.

Ahora, el Real Madrid regresa al Bernabéu, donde jugará tres de los cinco partidos que le quedan a los blancos hasta final de 2025. Tras el Celta, llegará el Manchester City en un encuentro donde Xabi Alonso, los jugadores y el club se juegan mucho. Y para cerrar el año recibirán al Sevilla.