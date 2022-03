Real Madrid – Real Sociedad en vivo online | Cómo va y resultado del partido hoy en directo (2-1)

El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu a la Real Sociedad para disputar el encuentro correspondiente a la jornada 27 de la Liga Santander. Los hombres de Carlo Ancelotti, que tienen la mirada puesta en la vuelta de los octavos de final de la Champions League frente al PSG, que también se disputa en el feudo de Chamartín, pueden, en caso de victoria, pasar a sacarle 8 puntos al Sevilla, que es su más inmediato perseguidor. En OKDIARIO te contamos el resultado, los goles y el minuto a minuto del Real Madrid – Real Sociedad en directo y en vivo online.

Real Madrid – Real Sociedad, en directo

Lunin, emocionado

Las cámaras de televisión captaron a Lunin emocionado tras el gesto que tuvo el Real Madrid con Ucrania y sus ciudadanos, que están inmersos en este conflicto bélico contra Rusia. El guardameta merengue saltó, incluso, al terreno de juego para fotografiarse con sus compañeros y con los de la Real Sociedad en ese mensaje de apoyo a su país natal. Todos los detalles, aquí.

Minutos de infarto

El Real Madrid vivió unos minutos finales del primer acto intensísimos. Al golazo de Camavinga le sucedió otro gol, esta vez de Karim Benzema, pero anulado porque el francés estaba en fuera de juego cuando Camavinga se la dio. Instantes después lo que llegó fue otro zapatazo que acabó quitando las telarañas de la otra escuadra. Esta vez fue Luka Modric el que hizo lo que quiso con Silva antes de hacer el segundo gol madridista esta noche.

De menos a más

El Real Madrid comenzó el partido tanteando el terreno, pero con el paso de los minutos fue a más. Siempre presionando arriba, a los de Ancelotti les costaba encontrar huecos en la muralla de la Real Sociedad y si no puedes hacerlo desde dentro del área prueba desde fuera. Así llegaron los dos golazos del cuadro blanco, que con dos zapatazos, uno de Camavinga y otro de Luka Modric, dieron la vuelta a un marcador que era adverso tras el tanto de Oyarzabal desde el punto de penalti.

¡Descanso!

Gil Manzano señala el camino a vestuarios y los jugadores se marchan a descansar después de una trepidante primera mitad. Real Madrid 2-1 Real Sociedad.

Minuto 45

¡Se añade un minuto en el Santiago Bernabéu!

Minuto 43

¡GOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOL DE LUKA MODRIC! ¡Vaya chirlo del centrocampista croata! Si el de Camavinga había sido bueno, este lo supera. Sacó el córner Benzema rápido y el cuero acabó en la frontal del área en los pies de Modric. Luka bailó literalmente a David Silva y se sacó un buen latigazo con la zurda para clavarla en la escuadra de la portería de Remiro. Vaya golazo.

Minuto 43

Paradón de Remiro a un disparo de Rodrygo tras un pase de Benzema.

Minuto 41

¡GOOOL ANULADO AL REAL MADRID! Vaya pérdida de Illarramendi nada más sacar. Se la robó Camavinga y se la dio a Karim Benzema, que batió a Remiro, pero el delantero francés estaba adelantado por milímetros.

Minuto 40

¡GOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOL DE CAMAVINGA! Ahora fue el Real Madrid el que tiró la contra. Combinaron Modric y Rodrygo. El croata se la acabó dando a Eduardo Camavinga, que desde una distancia de 30 metros soltó un zapatazo que se coló por la escuadra de Remiro con un zurdazo tremendo.

Minuto 39

A punto estuvo de sorprender Carvajal a Remiro. Ganó la espalda de la defensa de la Real Sociedad pero su tiro fue muy inocente.

Minuto 38

Otro pase atrás de Vinicius desde línea de fondo y esta vez sí, Karim Benzema esperaba el cuero, pero la superpoblación en el área donostiarra hizo que hubiera un futbolista para cortar el pase.

Minuto 36

Falta pegada al córner que colgó Modric y que Pacheco despejó en el primer poste. El rechace lo puso de nuevo el croata y estuvo providencial Le Normand para meter el pie y evitar que Casemiro empujase el cuero al fondo de la red. La acaba de tener el Real Madrid para igualar la contienda.

Minuto 35

Tremenda combinación entre Vinicius y Benzema que termina con un centro del brasileño, pero no encontró a nadie porque el francés tuvo que bajar a la frontal del área para ofrecerse. Fue Illarramendi el encargado de despejar el balón.

Minuto 34

Intenta el Real Madrid marear a la Real Sociedad llevando el balón de una banda a otra pero está todo el equipo donostiarra en su área defendiendo para no dejar ni un espacio y esperar ese robo con el que montar el contragolpe.

Minuto 31

Otra vez dispara desde su casa Casemiro y el cuero que se marcha al tercer anfiteatro.

Minuto 30

¡Pletórico Illarramendi! Fallo de Remiro en la salida de balón y Rodrygo intentó dejar solo a Karim Benzema, pero se topó con el ex del Real Madrid, que se lanzó para meter el pie y cortar la asistencia.

Minuto 29

Fue David Alaba el que asumió la responsabilidad de disparar desde 20 metros con su pierna zurda pero Isak, desde la barrera, metió bien la cabeza. El córner, de nuevo, repelido por la zaga txuri-urdin.

Minuto 28

Buena circulación del balón por parte del Real Madrid. El esférico prácticamente pasa cada 3 segundos por Modric y fruto de una de esas acciones llegó una falta en la media luna del área después de que Illarramendi derribase a Vinicius.

Minuto 26

Ese robo de Carvajal acabó en córner pero David Alaba fue muy contundente y despejó el cuero, que iba hacia el punto de penalti.

Minuto 25

Falta muy peligrosa a favor del Real Madrid después de que Illarramendi zancadilleara a Militao. Modric botó el cuero pero otra vez fueron los zagueros de la Real Sociedad los que salieron victoriosos. En apenas 3 segundos montaron una contra que podía haber sido peor si no llega a ser porque Carvajal le robaba el cuero a Oyarzabal.

Minuto 24

Comentamos anteriormente el apoyo que el Real Madrid y el Santiago Bernabéu brindaron a Ucrania. Todos los detalles, pinchando aquí.

Minuto 23

Falta de Silva sobre Eduardo Camavinga en zona de tres cuartos. Sacó en cortó el Real Madrid y desperdiciaron una ocasión de colgar un balón al corazón del área. Lo acabaron poniendo al rato, pero esa pelota que lanzó Militao fue muy larga y no llegó Karim Benzema.

Minuto 22

Muy bien Mendy cortando un balón que Zaldua quería poner en el área chica donde esperaba Isak con la caña para intentar hacer el segundo de los de Alguacil.

Minuto 20

Lo intentó Casemiro desde fuera del área pero el cuero lo despejo un defensa de la Real Sociedad. La acción acabó en córner y el saque de esquina acabó con una falta de Militao sobre Mikel Merino.

Minuto 20

Nuevo centro desde la derecha de Rodrygo y, otra vez, despeja la zaga de la Real Sociedad. Esta vez el que metió el pie para alejar el cuero del área de Remiro fue Le Normand.

Minuto 17

Buena acción de Vinicius, que dejó a Rodrygo un balón perfecto para que su compatriota chutase, pero se resbaló y la Real montó una contra que interceptó bien la bola Dani Carvajal.

Minuto 16

Buen robo de Camavinga a Mikel Merino. Cambio de banda a Benzema, que combina con Vinicius y la jugada acaba en córner para el Real Madrid. Lo sacó rápidamente el combinado que entrena Carlo Ancelotti y la zaga donostiarra aleja el peligro de su área.

Minuto 14

Está dejando jugar bastante Gil Manzano. Ambos equipos han protestado alguna falta y el colegiado extremeño deja seguir y no pita nimiedades.

Minuto 13

Centro de Rodrygo desde línea de fondo de la banda derecha y Pacheco despeja con la cabeza en el primer palo.

Minuto 13

¡A las manos de Thibaut Courtois! Colgó la Real Sociedad una falta sacada desde el centro del campo y el guardameta belga tiró de uno de sus grandes puntos fuertes: el juego aéreo.

Minuto 12

Otro pase en largo del conjunto visitante que le sale bien. Por fortuna para los madridistas Silva no estuvo afortunado en el penúltimo pase.

Minuto 10

¡GOOOL DE LA REAL SOCIEDAD! ¡GOL DE OYARZABAL! El delantero de la Real Sociedad anotó el penalti. Thibaut Courtois le adivinó el lado pero no llegó a alcanzar un balón que entró ajustadísimo al palo.

Minuto 8

¡Penalti para la Real Sociedad! Gran contra de la Real Sociedad con la que Isak se la dio a Silva. El canario buscó a Oyarzabal que intentó poner un centro que cortó Carvajal. El balón volvió al Mago de Arguineguín y fue pisado por el lateral derecho del Real Madrid. Penalti claro.

Minuto 8

La Real Sociedad no encuentra huecos en la zaga del Real Madrid. Cuando esto sucede prefieren retrasar el juego y hacer que los de Carlo Ancelotti suban a presionar y que Remiro acabe tirando un balón arriba.

Minuto 6

Falta de Eder Militao sobre Oyarzabal. El defensa brasileño llegó tarde y barrió al internacional español, que se queda en el suelo doliéndose.

Minuto 5

¡No llegó a rematar Vinicius en el segundo palo! Rodrygo se deshizo de Gorosabel antes de dársela a Benzema, que puso el turbo hacia la banda y colgó un balón al que su compañero no pudo llegar.

Minuto 3

Ambos equipos han optado por presionar bastante arriba. Lo hemos podido ver cuando las defensas, tanto del Real Madrid como de la Real Sociedad, han intentado sacar el balón jugado desde atrás.

Minuto 2

Primeros minutos de tanteo. La posesión del balón ha estado en los pies de ambos equipos prácticamente el mismo tiempo, explorando e investigando cómo jugará y cómo se colocará el rival sobre el verde.

¡Arranca el choque!

Rueda el balón ya en el Santiago Bernabéu. Sacó el cuadro local, lo que significa que ya ha comenzado este apasionante Real Madrid – Real Sociedad.

Esto empieza ya

Los equipos se preparan para saltar al rectángulo de juego. Una vez sobre el verde los jugadores harán el protocolario saludo y se sacarán las fotos con sus compañeros antes de que los capitanes acudan con el colegiado para celebrar el sorteo de saque y de campo. Ambos conjuntos saltaron al césped con una camiseta en la que se podía leer un mensaje: «Todos con Ucrania». Además, el Santiago Bernabéu desplegó un mosaico con la bandera del país que está sufriendo la invasión por parte de Rusia y también lució una pancarta enorme con el mismo lema que el de las camisetas.

Calientan los equipos

En estos momentos los futbolistas de ambos equipos están calentando sobre el césped del Santiago Bernabéu. Los jugadores de Real Madrid y Real Sociedad realizan los últimos ejercicios antes de meterse en el túnel de vestuarios para terminar de vestirse y de recibir las últimas indicaciones de sus entrenadores. ¡Esto comienza en 10 minutos!

El dilema de Pochettino

De cara al choque intersemanal frente al PSG en la Champions League, analizamos el gran dilema que tiene Mauricio Pochettino de cara a la alineación que presentará en el cuadro galo. El argentino se ha caracterizado por rotar en la portería, por lo que es una incógnita si Keylor Navas será titular en su regreso al Santiago Bernabéu o, si por el contrario, el que jugará es Gianluigi Donnarumma. En este vídeo de Marcos López lo analizamos todo.

Enzo pide paso

Enzo Alves, el hijo de Marcelo, continúa brillando en La Fábrica. El joven futbolista, que está en el Infantil B del Real Madrid y este sábado ha copado todas las miradas después de anotar un impresionante póker ante el Complutense Alcalá. No te pierdas sus goles y míralos pinchando aquí.

Menos de media hora

La cuenta atrás para el comienzo del partido ha arrancado. Falta menos de media hora para que ruede el balón sobre el verde del Santiago Bernabéu. De momento hay que conformarse con ver en unos minutos a los jugadores calentando sobre el rectángulo de juego mientras las gradas del Santiago Bernabéu comienzan a llenarse. ¡¡Prepárense que el tiempo vuela y en nada estamos viendo a dos equipazos pelear por la victoria!!

La Liga, a un paso

El Real Madrid puede dar ante la Real Sociedad un golpe sobre la mesa hoy en el Santiago Bernabéu. Los pupilos de Carlo Ancelotti llegan al encuentro sacándole cinco puntos al Sevilla después del pinchazo de los hispalenses ante el Alavés en la noche del viernes. Esto quiere decir que el conjunto merengue puede, en caso de imponerse a los donostiarras, pasar a sacarle ocho puntos a Julen Lopetegui. Cumpliéndose ya el segundo tercio del curso, los madridistas estarían a un paso más del título liguero.

La Champions, objetivo ‘Real’

La Real Sociedad quedó eliminada de la Europa League en la última ronda disputada y ahora sólo se tienen que centrar en la Liga Santander. Llegan al Santiago Bernabéu en la sexta posición y son conscientes de que si sacan tres puntos en su enfrentamiento ante el Real Madrid dormirían en la cuarta plaza de la clasificación a la espera de que Barcelona y Atlético de Madrid disputen sus respectivos partidos a domicilio ante Elche y Betis. Por lo tanto, los de Imanol Alguacil sólo tienen en mente estar vivos en esa lucha por la Champions League hasta final de la presente campaña.

El PSG, en el horizonte

Es una obviedad que el Real Madrid está mirando con el rabillo del ojo al próximo miércoles, fecha en la que disputará el partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League frente al PSG. El 1-0 que sufrieron en el Parque de los Príncipes lleva a los de Carlo Ancelotti a tener que remontar la eliminatoria. Y pueden tener algo la mirada puesta en el choque ante los parisinos porque el club merengue está liderando la Liga Santander con cierta holgura. En estos momentos le sacan 5 puntos al Sevilla.

Valverde, de baja

Además de Toni Kroos, otra de las bajas que sufre Carlo Ancelotti es Fede Valverde, que no estará frente a la Real Sociedad por un gripe. El centrocampista uruguayo parece que no tendrá problemas para estar en el duelo ante el PSG y parecía que partiría como titular ante la ausencia de Casemiro, pero ahora con la más que posible de Kroos sería muy raro no ver al Pajarito sobre el césped del Santiago Bernabéu en el choque de vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Alineación de la Real Sociedad

Al igual que Carlo Ancelotti, Imanol Alguacil también ha comunicado el once con el que tratará de dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu y con el que luchará por llevarse los tres puntos de Concha Espina. La principal novedad es la presencia de Asier Illarramendi, que vive su primera titularidad ante su ex equipo tras haber dejado atrás la lesión. La Real Sociedad sale así al rectángulo de juego: Remiro, Zaldua, Jon Pacheco, Le Normand, Gorosabel; Zubeldia, Merino, Illarramendi; Silva, Isak, Oyarzabal.

Tenemos once del Real Madrid

Carlo Ancelotti ha hecho oficial el nombre de los once escogidos para que salgan de inicio en este Real Madrid – Real Sociedad. Las bajas de Toni Kroos o Fede Valverde hacen que la medular cuente con la presencia de Eduardo Camavinga y también destaca la suplencia de Marco Asensio, que había sido un fijo en los onces de Carletto en las últimas semanas. La alineación del cuadro blanco es la siguiente: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Modric, Camavinga; Rodrygo, Vinicius y Benzema.

Camavinga apunta al once

Todo apunta a que el ex del Rennes será el sustituto de Toni Kroos en el encuentro ante la Real Sociedad. Además, la baja segura de Casemiro ante el PSG hace que Eduardo Camavinga entre en las quinielas para salir de inicio ante el cuadro parisino. Entre hoy y el miércoles el galo tendrá la gran oportunidad que ha estado esperando desde que llegó al Real Madrid y todos los aficionados y Carlo Ancelotti esperan que la aproveche y pueda mostrar sobre el verde la calidad que atesora en sus piernas.

Sin Kroos

El Real Madrid tiene que afrontar este partido sin Toni Kroos. El centrocampista alemán sufre una microrrotura muscular en el isquio de la pierna izquierda y no estará frente a la Real Sociedad. Además, sólo un milagro le permitiría llegar en plenas condiciones al choque intersemanal ante el PSG correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League y que el cuadro blanco tiene que remontar el 1-0 adverso que sufrió en París y que también contará con las bajas, por sanción de Ferland Mendy y Carlos Henrique Casemiro.

Partidazo en el Bernabéu

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del Real Madrid – Real Sociedad que se disputa en el Santiago Bernabéu y que corresponde a la jornada 27 de la Liga Santander. Por delante tenemos un auténtico partidazo, un clásico del fútbol español, entre dos de los clubes más grandes de nuestro país. El Real Madrid, actual líder de la clasificación, y la reconocible Real Sociedad de Imanol Alguacil se miden en un encuentro cumbre del campeonato.

El Real Madrid – Real Sociedad se podrá ver en directo a través del canal Movistar LaLiga de Movistar+ y se podrá seguir online en vivo mediante la plataforma de Movistar.