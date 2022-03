El Real Madrid reclamó un penalti sobre Carlos Casemiro en el partido ante la Real Sociedad, que ni Jesús Gil Manzano desde el césped, ni Estrada Fernández desde el VAR no quisieron pitar. El conjunto madridista caía por 0-1 tras un gol de Mikel Oyarzabal, precisamente desde los 11 metros, cuando el brasileño sufrió un claro agarrón de Zubeldia en el área que le derribó. En ese momento, el mediocentro buscaba rematar un centro tras un córner, pero la falta cometida por el txuri-urdin se lo impidió.

Gil Manzano, que sí que había sancionado en los primeros minutos del partido un penalti cometido por Carvajal sobre Silva, no hizo caso a los reclamos de Casemiro. El brasileño mostraba su claro enfado desde el suelo, al no entender la decisión del colegiado. Desde el VAR, Estrada Fernández no quiso corregirle y no le llamó para que revisase la jugada en la pantalla. Sin embargo, en la repetición se aprecia que el agarrón de Zubeldia es claro.