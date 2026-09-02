El Real Madrid pesca otro canterano del Atlético el último día de mercado

El Real Madrid ha dado otro golpe maestro en el último día de mercado quitando una perla a la cantera del Atlético. Después de unos días negociando con el jugador, finalmente Jorge Rajado ya es nuevo futbolista del club blanco. Una decisión que ha vuelto a sacudir la tensión entre ambas escuelas de la capital con otro movimiento en el que ha salido ganando La Fábrica.

Hacía tiempo que en el Real Madrid tenían apuntado su nombre. El extremo de 20 años acaba de dar el salto al Atlético C después de haber jugado 16 partidos en Tercera RFEF con dos goles y una asistencia en la temporada en la que logró ascender con su equipo a Segunda RFEF. Su talento y potencial le llamaron la atención de Fernando Torres, quien decidió darle una oportunidad en el Atlético Madrileño.

Incluso ya cuenta con sus primeros pasos en la Selección con la sub-16, sub-17 y sub-18, en los que suma 18 goles con la camiseta de la Roja. Sin embargo, la llamada del Real Madrid hizo que Rajado decidiera rescindir su contrato con el Atlético a finales de agosto y este martes ya ha anunciado su fichaje por el conjunto merengue para unirse al Real Madrid C de Marc Carrasco. Pero el plan pasa por tener expectativas de escalar al Castilla a lo largo de la temporada ante las salidas de este verano.

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Otro golpe del Real Madrid al Atlético

Jorge Rajado se convierte en el último robo entre las canteras de Real Madrid y Atlético después de romperse el pacto en 2022 con el caso de Jesús Fortea. Desde entonces no ha cesado el robo de futbolistas entre ambos equipos madrileños para quedarse con las mejores perlas. Hace unos días el Atlético fichó a Álvaro Vega, procedente de La Fábrica, y los merengues respondieron quitándoles a Adrián Bielsa. Un golpe a última hora para reconstruir la cantera madridista.