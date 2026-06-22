El Real Madrid arrebata un canterano al Atlético después de su pataleta en el caso de Julián Álvarez

El Real Madrid ha fichado a una de las perlas más prometedoras españolas que se ha formado en la cantera del Atlético. Su nombre es Adrián Bielsa, lateral derecho de apenas 15 años que ha crecido a pasos agigantados tanto en la Academia como de internacional con España sub-15. Un golpe que llega pocas semanas después de que el club rojiblanco se lo recriminase a los merengues usando como excusa el intento de fichar a Julián Álvarez.

Todo se remonta poco después de que Florentino Pérez ganase las elecciones a Enrique Riquelme a la presidencia. En la candidatura prometió hacer una oferta de 150 millones de euros a un jugador top de la Champions y ese era el delantero argentino. Sin embargo, el Real Madrid emitió un comunicado alegando que el Atlético había rechazado la venta, pero llegaron más allá y lo utilizaron como arma para atacar al conjunto blanco: «Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de ‘robar’ jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias!», escribieron.

Semanas después, el Real Madrid le ha arrebatado una nueva perla de su escuela. Desde 2023, con el fichaje de Jesús Fortea, se rompió esa vía y, desde entonces, en Valdebebas, ha estado fichando perlas como Mario de Luis, Aimar García, Gabriel Suárez, Ariel Nkoghe o Yeremaiah; fueron otros canteranos, en estas pasadas temporadas, que dejaron el Atlético para irse al equipo de Chamartín, con el último caso de Adrián Bielsa, según ESPN. En un fútbol donde los futbolistas explotan cada vez a más temprana edad, el defensa ha fichado para seguir formándose en La Fábrica. En el Atlético le consideraban uno de los futbolistas con más proyección.

Después de rabiar con los fichajes de Bernardo Silva y Marc Cucurella, también objetivos del Atlético, el Real Madrid sigue cerrando fichajes pensando en presente y futuro. Esta vez trayendo a un talento que dio sus primeros pasos en el equipo vecino como prueba de que la ‘amenaza’ no tuvo el efecto que querían.