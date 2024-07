El Real Madrid pasa de Juegos

El torneo de fútbol en los Juegos Olímpicos arrancó este miércoles y lo hizo sin jugadores del Real Madrid. El conjunto blanco se negó categóricamente a que sus jugadores acudieran a los Juegos Olímpicos de París, puesto que de acudir no llegarían al inicio de la nueva temporada. Varios futbolistas del club podían haber acudido a la cita, aunque sólo uno de ellos, que es Eduardo Camavinga, cumple al 100% con los requisitos para estar. La negativa de la entidad a que estuvieran les permite centrarse únicamente en la larga campaña que tendrán por delante.

El conjunto blanco ha impedido que sus jugadores acudan a París 2024. Sólo Camavinga cumplía con los requisitos de tener menos de 23 años y tener a su selección clasificada, para participar en ellos. Aunque el claro candidato a ir era Kylian Mbappé, al que Henry le quería para que ocupara una de las tres plazas que se permiten para futbolistas que superan esa edad. También un Brahim que no tenía ningún torneo con Marruecos este verano.

El club ya dejó claro en su momento que Mbappé no iría. Una postura que era conocida incluso antes de saberse de manera oficial que el nuevo fichaje madridista aterrizaría en el Bernabéu. De hecho, el propio Henry, seleccionador olímpico francés, habló al respecto y, sin mencionar al Real Madrid, destacó que su nuevo equipo tenía una idea muy clara respecto a su convocatoria.

Sí que hay otros equipos importantes que tienen representación en la cita parisina. Es el caso de Shakhtar, Mónaco, Boca Juniors, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Lyon o Girona. Todos ellos aparecen en la lista de equipos con mayor número de jugadores presentes en los Juegos Olímpicos, mientras que Bayern o Manchester City prestan a un futbolista.

El Real Madrid se ha acogido a su derecho de no prestar jugadores, algo que no hizo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y que le terminó pasando factura. Entonces, cedió a Dani Ceballos para que acudiera con el equipo olímpico del que estaba al cargo Luis de la Fuente y el madridista sufrió una grave lesión que cortó su progresión.

El Real Madrid no cede jugadores para los Juegos

Al no ser un torneo organizado al 100% por la FIFA y al no encuadrarse dentro de las ventanas que el máximo organismo mundial dispone para sus competiciones, los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores. Sí que en Francia, como anfitriones, se llegó a un acuerdo para hacerlo, por lo que se soñaba con que Mbappé acudiese a París 2024 en caso de quedarse en el PSG, algo que no ha sucedido.

En el Real Madrid tenían clara su postura. El club inicia la temporada el día 14 de agosto, con la Supercopa de Europa, tres días después de que concluyan los Juegos Olímpicos. Además, afrontarán la temporada más larga que se recuerda, puesto que pueden terminarla el 13 de julio, si alcanzan la final del nuevo Mundial de Clubes. Podrían estar 11 meses exactos de competición, por lo que el club ha creído necesario que descansen tras la Eurocopa y se ejerciten en la pretemporada a las órdenes de Ancelotti y Pintus.

Uno del Castilla y 12 del femenino

Pero sí que hay representación del Real Madrid Castilla y de la sección femenina del club en estos Juegos. Edgar Pujol acude con República Dominicana, donde no estará un Jeremy de León que se encuentra ejercitándose estos días a las órdenes de Ancelotti con el primer equipo. Será el único representante madridista en el torneo olímpico masculino de fútbol.

Caso distinto es en el fútbol femenino. El torneo sí que tiene una índole distinta al masculino, puesto que en este caso son las selecciones absolutas quienes acuden. En este caso, el conjunto blanco presenta hasta 12 jugadoras: ocho de ellas forman parte de la convocatoria de Montse Tomé –Misa, Olga, Oihane, Teresa, Eva Navarro, Athenea, Alba Redondo y María Méndez, éstas dos últimas como reservas–, dos con Francia –Toletti y Lakrar–, una con Brasil –Antonia– y otra con Colombia –Linda Caicedo–.