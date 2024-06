Jeremy de León cuenta su vivencia como talismán del Real Madrid en la Decimoquinta: «Fue una locura»

Jeremy de León, el joven jugador fichado el pasado mercado de invierno del Castellón para incorporarse al Real Madrid Castilla, se ha convertido en uno de los protagonistas inesperados del final de temporada desde que se le viera en la expedición que viajó a Mánchester para la vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra el City. La afición blanca quedó algo descolocada cuando vio a Jeremy montarse en el avión junto al resto de la plantilla puesto que no estaba inscrito en la competición europea y no podría jugar de ninguna de las maneras. Aun así, Ancelotti se lo llevaba.

Ahora, una vez pasado todo el maremágnum que supuso la conquista de la decimoquinta Copa de Europa por parte del Real Madrid, el futbolista ha participado en un pódcast de los más escuchados en Puerto Rico, su país natal, donde ha desvelado cómo fue formar parte de la plantilla campeona de Champions -donde fue considerado como un talismán- y ha analizado cómo ve su futuro en el club blanco.

«Es una locura. Antes jugaba con ellos al FIFA y ahora me siento a comer con ellos en la misma mesa. Parece que esté yo dentro del videojuego», comenzó confesando el puertorriqueño en el pódcast ‘Chente’, muy popular en el país. Al ser preguntado por cuál era el motivo de sus viajes con la primera plantilla, el futbolista no pudo dar una explicación concreta. «Ya llevaba un par de semanas entrenando con ellos, es una pregunta que también le hicieron al entrenador (Ancelotti)», dijo.

Jeremy de León, el ‘talismán’ blanco

En cuanto a su integración con los ‘mayores’, Jeremy de León reconoció que al principio no fue sencillo. «Intimida mucho al inicio pero luego ya uno se va acostumbrando y acoplando», admitió. En cuanto a sus planes de futuro en el Real Madrid y a las posibilidades de progreso dentro del club blanco, el joven del Castilla mantiene los pies en el suelo a pesar de haber formado parte de la expedición de la Copa de Europa. «El Real Madrid es el mejor club del mundo y es difícil, está claro, pero estar ahí también te abre muchas puertas».

El conductor del programa preguntó a Jeremy qué pasó en el vestuario después de ganar la Champions League en Wembley ante el Borussia de Dortmund. «Lo celebramos allí en el vestuario con los familiares. Esta gente ha ganado ya tantas que se les hace normal esto», admitió el joven futbolista que trató de explicar también cómo se gestó su fichaje por la cantera blanca.

«Estuve un tiempo en el Castellón y ahí me vieron y me ficharon. No sé si fue un partido en concreto, ellos tienen muchos ojeadores así que supongo que me llevaban siguiendo toda la temporada. Habría un partido que hizo que se fijaran en mí», comentó. Jeremy de Léon también contó cómo es un día en su vida. «Me levanto sobre las 8.30 y me voy a la Ciudad Deportiva. Allí desayunamos todos juntos y luego hacemos ejercicios preventivos en el gimnasio para no lesionarnos. Cuando acabamos ya salimos al campo al entrenamiento que suele durar una hora y media y después almorzamos juntos», explicó.