Raúl se queda en el Castilla… a día de hoy

Raúl González Blanco continuará siendo entrenador del Real Madrid Castilla la próxima temporada y sumará su sexta campaña consecutiva como técnico del primer filial blanco. Por lo menos a día de hoy ese es su pensamiento. Así lo valoró él mismo en la sala de prensa del Alfredo di Stéfano tras la disputa de la última jornada del curso regular en Primera Federación, donde el cuadro madridista cayó derrotado contra el Málaga.

«Mi futuro más cercano es irme al Bernabéu e intentar ver la segunda parte. Y a partir de ahí, pues bueno, en el mundo del fútbol hay que vivir el presente y no mirar muy lejos. Pero si te tuviese que contestar ahora mismo te diría que sí», señaló Raúl González en rueda de prensa sobre su continuidad en el Real Madrid Castilla la próxima temporada. No fue un sí tajante, pero sí fue un «a día de hoy me quedo».

Mucho se está hablando sobre el futuro de Raúl. La semana pasada, varios medios alemanes afirmaron en sus publicaciones que el técnico madridista ya había decidido salir del Real Madrid para comenzar una nueva aventura profesional en Alemania. A día de hoy el presente de Raúl es seguir en el primer filial blanco. Pero como el mismo dijo en rueda de prensa, en el mundo del fútbol no hay que pensar en largo plazo y todo puede pasar durante el verano. La realidad es que el trabajo del ‘7’ blanco durante las últimas cinco campañas ha sido muy positiva, rozando el ascenso la temporada pasada y logrando la permanencia este año con una plantilla muy joven.

«Sobre Kroos pues bueno, pues que te voy a decir, creo que es un jugador único, un jugador que lo vamos a echar de menos, que se integró y se ha hecho con el cariño de toda la gente. Un jugador único porque toma la decisión que ha tomado, solo lo pueden tomar un jugador único, un jugador que disfrutas viéndole entrenar, jugar y competir. Espero que esté disfrutando hoy y ojalá que ahora lo pueda sentir también desde el Bernabéu y poder aplaudirle y darle un abrazo. Y bueno, y luego lo más importante es prepararse a partir del lunes lo mejor posible para esa final de Champions en la que tenemos toda la fuerza y energía a todos los madridistas», señaló Raúl sobre el último partido de Kroos en el Bernabéu.

Raúl habla de su futuro

«Ha sido nuestra temporada. Un equipo joven que ha competido y que ha sacado más puntos fuera de casa que en casa. Hoy nos ha costado entrar en el partido, sobre todo los primeros 15 o 20 minutos. Ha puesto por delante el Málaga. A partir de ahí, creo que ya se ha igualado. Hemos conseguido empatar y crear situaciones, y con situaciones para generar y para ponernos por delante. Pero nos ha costado el gol durante toda la temporada. Hemos encajado los goles que más o menos teníamos que encajar, aunque puede ser mejorable, pero sí es verdad que nuestro debe ha sido en los goles a favor. Pero contento porque el crecimiento individual de muchos chicos ha sido muy grande desde el principio de temporada hasta el final. El equipo creo que ha competido bien», valoró Raúl en rueda de prensa.

«No hay que decir nombres porque todos, de una manera o de otra, han tenido sus mejores momentos y sus altibajos. Ha habido jugadores que han debutado con el primer equipo, luego que cuando juegan en el primer equipo les cuesta otra vez mantener el rendimiento. En los que no han subido, pues bueno, han tenido sus oportunidades casi todos los jugadores. Bueno, tendría que ir uno a uno y nos alargaríamos y me quiero ir a ver hace un rato el partido al Bernabéu», dijo el entrenador madridista.

«Ya está todo planificado, pero luego te digo no se puede saber lo que puede pasar de aquí a una semana, a dos semanas o a un mes. Te quiero decir, la idea es clara, va a haber jugadores que se van a ir y otros que subirán o que estarán en la plantilla. Lo normal es que se vaya menos gente de lo que se fue el año pasado y que continúen como un bloque un poco más continuo. Pero hay jugadores que se van, que se van a ir. Se ha terminado su ciclo, su proceso», aclaró el técnico del primer filial blanco.

«Disfruto mucho del día a día, de estar en mi club, en lo que se siente, de ayudar a los chicos, de verlos ahora y de saludarles cuando voy al Bernabéu y de verles que están jugando en Primera División. Y a mí el día a día me llena. Está claro que bueno, que también poder pensar en nuevos retos siempre está ahí. Y en los años que llevo aquí que esta es mi 5.ª temporada, pues han venido conversaciones, alguna propuesta y bueno, de momento tengo que decidirlo y sentirlo para poder dejar esto, porque el día a día me llena. Creo que que el club me valora mucho lo que estoy haciendo, me siento respaldado, me siento querido y bueno, no hay una mejor manera para poder tomar decisiones. Si algún día tengo que tomar otra decisión será porque siento que es el momento de terminar», culminó Raúl sobre su futuro en el último partido de la temporada.