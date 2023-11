El Real Madrid no correrá riesgos con Bellingham

Aunque Bellingham se está entrenando con el resto de sus compañeros, el Real Madrid no está dispuesto a correr “ningún riesgo” con el inglés. Si no está al cien por cien de su lesión en el hombro, se perderá el partido contra el Cádiz como también se perdió los dos últimos encuentros del Real Madrid. Ancelotti sabe que, con la plaga de lesiones que sufre su equipo, no puede permitirse el lujo de perder a Bellingham en los próximos meses.

“Si ahora nos quedamos sin Bellingham estamos muertos”. Los pesos pesados y el cuerpo técnico del Real Madrid tienen muy claro que, a falta de Vinicius, el peso del juego ofensivo del equipo y, lo que es más importante, de los goles, recae sobre el centrocampista inglés. No sólo porque sea el máximo goleador del equipo con 13 goles en 14 partidos, sino porque sin Vini al equipo blanco le falta gol y desborde.

Parte médico de Bellingham.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 11, 2023

Bellingham cayó lesionado en el duelo de Liga ante el Rayo Vallecano el pasado 5 de noviembre. Sufrió una torsión en el hombro en la primera parte pero aguantó todo el partido con el brazo casi inmovilizado. Desde entonces el inglés no ha podido jugar. Fue baja en los partidos ante el Sporting de Braga y el Valencia y se volvió de la convocatoria con su selección después de que los médicos de Inglaterra comprobaran que no está para jugar.

Han pasado 17 días de una lesión que, según el parte médico emitido por el Real Madrid el 11 de noviembre, se trata de «un cuadro de inestabilidad anterior del hombro izquierdo consecuencia de su luxación reciente”, la que había sufrido en el partido ante el Rayo Vallecano seis días antes. Desde entonces Bellingham no ha vuelto a jugar ni un minuto ni con el equipo madridista ni con Inglaterra.

‘Bellinghamdependencia’

La evolución de Bellingham durante el parón de selecciones ha sido la única buena noticia llegada de la enfermería del Real Madrid. Esta ventana FIFA ha sido demoledora para Ancelotti. Las lesiones de Camavinga y Vinicius, que estarán unos tres meses de baja cada uno, lastrarán el rendimiento del equipo madridista, que anda corto de efectivos, especialmente en ataque.

A día de hoy a Carlo Ancelotti sólo le quedan tres delanteros sanos: Rodrygo, Brahim y Joselu. Curiosamente, los dos últimos han sido suplentes en la mayoría de los partidos del Real Madrid y ahora tendrán que tirar del carro al lado del brasileño, que está viviendo una de sus temporadas menos prolíficas en el capítulo goleador: apenas 5 tantos en 17 partidos.

Pero ni la falta del gol que ha mostrado el equipo a lo largo de la temporada va a alterar lo más mínimo el plan del Real Madrid con Bellingham. Si el inglés no siente molestias en el hombro, jugará. Si no, le tocará esperar y Ancelotti tendrá una pieza menos de un puzzle que no hay manera de encajar.

La única ventaja para el Real Madrid es que el calendario parece (sólo parece) cuesta abajo hasta la Supercopa de España que se disputará en enero en Arabia Saudí. Cádiz, Granada, Betis, Villarreal y Alavés serán los rivales del equipo de Ancelotti hasta el parón navideño, a los que habría que unir los dos duelos intrascendentes de Champions con el Madrid ya clasificado para octavos.