La Federación Inglesa de Fútbol ha liberado a Jude Belligham. Algo que era de esperar por parte del Real Madrid y que ya es oficial. «Jude Bellingham y Levi Colwill no participarán en los próximos partidos de clasificación de Inglaterra para la Eurocopa 2024 contra Malta y Macedonia del Norte. Ambos llegaron a St. George’s Park para ser evaluados el lunes, pero ahora regresarán al Real Madrid y al Chelsea respectivamente, para continuar su rehabilitación», aseguró el ente británico.

An update from St. George's Park, as @BellinghamJude and @levi_colwill return to their clubs to continue their rehabilitation.

Recover well, lads 👊

— England (@England) November 14, 2023