Jude Bellingham pondrá el lunes rumbo a St. George Park, donde se concentra habitualmente la selección de Inglaterra. Pero no viajará para preparar los duelos ante Malta, que se celebrará en Wembley, y frente a Macedonia, ambos clasificatorios para una Eurocopa donde el combinado británico ya tiene sacado el billete, sino para que le vean su maltrecho hombro. Después, regresará a Madrid y en Valdebebas comenzará un plan especial para terminar de solucionar todos los problemas que sufre desde el partido contra el Rayo Vallecano.

«Bellingham irá a Inglaterra para ser evaluado, pero volverá pronto. Si no puede jugar hoy, no puede jugar con ellos. Tiene que hacer un trabajo específico para fortalecer el hombro en las próximas semanas. Después del parón de selecciones podrá volver a jugar», aseguró Carlo Ancelotti tras la victoria del Real Madrid frente al Valencia.

El plan del Real Madrid es que a partir del martes a las 16:30 horas, cuando los jugadores blancos están citados para regresar a los entrenamientos, comience un plan específico enfocado en fortalecer el hombro para solucionar el cuadro de inestabilidad anterior del hombro izquierdo que no le permitió jugar contra el Valencia.

El objetivo que los servicios médicos del Real Madrid tendrán con Bellingham durante este parón de selecciones es mejorar la fuerza, la estabilidad dinámica y el control neuromuscular en los máximos ángulos articulares. El inglés tiene movilidad completa, aunque con dolor, pero no estamos hablando de un pronóstico grave que, incluso, le podría llevar a pasar por el quirófano para solucionarlo.

Este fortalecimiento se centrará en que Bellingham haga ejercicios isotónicos progresivos, aumentando la resistencia en posiciones más funcionales, sobre todo para los manguitos rotadores internos y externos. También se realizan ejercicios para todos los músculos periféricos al hombro, pero que tienen repercusión en el movimiento coordinado.

Durante esta recuperación, los recuperadores del Real Madrid harán que Bellingham los haga de forma progresiva, sin llegar a la fatiga, comenzando con cargas crecientes y adecuándolas según la resistencia que pueda soportar el futbolista inglés.

La meta es que poco a poco vaya recuperándose de la luxación que sufrió contra el Rayo y los pequeños problemas que no le permiten jugar al fútbol sin dolor. No hay prisa y, aunque el reto es que pueda estar disponible para Ancelotti para el duelo que enfrentará a Cádiz y Real Madrid tras el parón de selecciones, si siente la más mínima molestia no se le forzará.

Bellingham debe fortalecer la zona

Con este tratamiento al que se someterá Bellingham en los próximos días, el objetivo es que de forma gradual y progresiva pueda jugar al fútbol sin ningún tipo de molestia. Además, los servicios médicos del Real Madrid estarán muy pendientes de que pueda mantener la fuerza y la resistencia muscular, la estabilidad dinámica y el control neuromuscular en posiciones extremas.

El tramo final de este plan específico que Bellingham llevará a cabo en Valdebebas, finalizará con el fortalecimiento extremo en distintos ángulos articulares que le permitan volver a jugar al cien por cien. Poco a poco irá entrando con el grupo protegiendo la zona afectada.