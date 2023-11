Inglaterra convoca a Bellingham pese a su lesión en el hombro

Jude Bellingham ha sido convocado con Inglaterra para los dos partidos de clasificación que tendrán en este parón ante Malta y Macedonia del Norte. Pese a que el centrocampista del Real Madrid es todavía duda para el partido de este fin de semana ante el Valencia, Gareth Southgate ha decidido anticiparse a ello y contar con sus servicios para estos dos partidos de clasificación de la Eurocopa de 2024.

Cabe destacar que Jude Bellingham sufrió una pequeña luxación en su hombro en el partido del pasado fin de semana ante el Rayo Vallecano lo que no le impidió ir convocado este miércoles en la Champions League ante el Braga. No obstante, Carlo Ancelotti decidió no forzar con él y reservarle, a priori, para el partido de este sábado ante el Valencia.

La lesión no revistió demasiada gravedad pues el inglés pudo ir convocado con el conjunto blanco. Al haberlo jugado todo con el Real Madrid en esta inicio de temporada, Carlo Ancelotti tomó la decisión de darle un merecido descanso ante el Braga en un partido donde el equipo no le echó en falta y no precisó de sus servicios.

Jude Bellingham es ya uno de los líderes de los ‘Three Lions’. Eso sí, con permiso de Harry Kane que es el gran capitán de Inglaterra y a día de hoy, junto al propio centrocampista del Real Madrid, el futbolista inglés más en forma en la actualidad. En el caso del ariete del Bayern de Munich ya suma 19 goles en lo que va de temporada.

Inglaterra se enfrentará en Wembley a Malta el próximo 17 de noviembre y, cuatro días después, a Macedonia del Norte fuera de casa. Los ingleses ya tienen la clasificación asegurada a la Euro de Alemania, después de vencer a Italia en el pasado parón por selecciones, además del primer puesto del grupo.

Southgate dejó fuera de esta convocatoria a los jugadores del Chelsea, Raheem Sterling y Reece James, y a John Stones, del City, por lesión. Sí incluyó a James Maddison, lesionado en el último partido del Tottenham, y a Bukayo Saka, que se retiró con un golpe de la victoria del Arsenal ante el Sevilla (2-0).

Your #ThreeLions for their final camp of 2023! 💪 — England (@England) November 9, 2023

Todo depende del Valencia

Todo hace indicar que su convocatoria o no depende del partido ante el Valencia. Si el inglés juega ante el conjunto valencianista, todo hace indicar que irá con su selección. Otra cosa sería si no llega para el partido de Liga por estas molestias en el hombro. De no estar disponible con el Real Madrid no parece que vaya a ir convocado con los ‘Three Lions’.

Su figura en la selección inglesa es imprescindible y más ahora desde que ha fichado por el Real Madrid. A sus 20 años se ha convertido en uno de los futbolistas más en forma del planeta con 13 goles en sus primeros 14 partidos con el conjunto blanco.