Bellingham da la cara tras el tropiezo del Real Madrid ante el Rayo Vallecano

Jude Bellingham no pudo mantener esa vertiginosa estadística en LaLiga que le colocaba a gol por partido tras las 10 primeras jornadas de la competición doméstica. El Rayo Vallecano supo resistir, hubo reparto de puntos y el inglés se quedó sin ver puerta. El Real Madrid dejó también el liderato en solitario a un Girona que hace números de equipo va en serio. Pese a todo esto, el máximo artillero de La Liga mandó un mensaje positivo tras el encuentro.

«Anoche faltó el toque final, no hay drama. Nos mantenemos unidos, con una actitud positiva y sigamos adelante», eran las palabras que transmitía Bellingham en sus redes sociales, dejando claro que el ánimo del vestuario está intacto, que se intentó de todas las maneras y que poco cambia tras este empate que, les deja sin liderato momentáneamente pero con el foco puesto en que los títulos se ganan en los meses finales: mensaje positivo.

Just missed that final touch last night, no drama. Stick together, stay positive and move on. #HalaMadrid 🤍 pic.twitter.com/OjY49eDZ6p

— Jude Bellingham (@BellinghamJude) November 6, 2023