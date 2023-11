Stoichkov ataca a Bellingham tras ganar el Golden Boy: «¿Qué ganó en 2023?»

Hristo Stoichkov ha criticado el Golden Boy de Jude Bellingham. El que fuera jugador del Barcelona no ha dudado a la hora de afirmar que, si de él dependiera, le habría dado el premio a Jamal Musiala o a Alejandro Balde. Para el búlgaro, el futbolista del Real Madrid no hizo nada reseñable en 2023, puesto que no ganó nada con el Borussia Dortmund y sus goles como madridista aún no han servido al club para levantar ningún título.

El que fuera Balón de Oro en 1994, tras ganar con el Barcelona la Liga, pero cayendo en la final de la Champions por 4-0 frente al Milan, se ha pronunciado sobre el nombramiento de Bellingham como Golden Boy. «Es uno de los talentos más fuertes del mundo. Tiene mucha clase y cerebro», ha comenzado diciendo Stoichkov. «El futuro es suyo y peleará con Mbappé y Haaland por el próximo Balón de Oro, pero me gustaría saber qué ganó en 2023 entre el Borussia Dortmund y el Real Madrid», ha señalado el ex futbolista.

También se ha referido al espectacular arranque que ha tenido el inglés en el conjunto blanco: «¿Qué éxito le han aportado todos estos goles al Real Madrid? Sabes bien lo que diría mi amigo Mourinho sobre los títulos». Además, Stoichkov ha señalado la forma en la que el Dortmund perdió el pasado año la Liga, cuando en la última jornada acabó cayendo y cediendo el título al Bayern: «¿Hablamos entonces de cómo acabó la última Bundesliga?».

El búlgaro ha destacado la importancia que tuvo entonces para el Bayern Jamal Musiala. El jugador hizo el gol que permitió al conjunto bávaro llevarse el triunfo ante el Colonia y superar en la clasificación al equipo de Bellingham, para llevarse la Bundesliga. «Tuchel sacó a Musiala, que en el tramo final marcó el 3-2 para el Bayern mientras que el Borussia no pasó del empate 2-2 en casa y adiós al título por diferencia de goles», ha apuntado.

Stoichkov no premiaría a Bellingham

Hristo Stoichkov tiene claro a quién habría dado el Golden Boy. El ex del Barça barre para casa y habla de Gavi, aunque no podría haberlo conseguido por ser el último jugador en ganarlo. En ese caso, tiene claro a qué dos jugadores pondría por delante de Bellingham: «Dado que Gavi no era elegible por reglamento, habría recompensado a Musiala o Balde», refleja.

También ha aprovechado para pronunciarse sobre la nueva joya del barcelonismo, Lamine Yamal. El búlgaro ha criticado que en ocasiones «se vuelve testarudo con el balón», aunque ha destacado que «es incontenible en su regate». El ex jugador del conjunto azulgrana ha señalado que aún tiene que «crecer tácticamente», aprovechando para mandar un recado a Xavi Hernández, al que no parece considerar como un entrenador top.

«Lamal necesitaría un entrenador tipo Johan Cruyff para ayudarle a madurar, pero hoy no existe Cruyff» ha señalado. Entre su lista de entrenadores de alto nivel, Stoichkov no ha incluido tampoco al actual entrenador del Barcelona: «Ni siquiera el gran Guardiola, ni ningún otro estilo top como Klopp y Ancelotti son como Johan».