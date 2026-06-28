El Real Madrid es el máximo goleador del Mundial: ni Barça ni Atlético juntos le igualan

Los futbolistas del Real Madrid ponen el gol en el Mundial 2026. La plantilla del equipo merengue ha cerrado la fase de grupos como la más goleadora del torneo. Los madridistas han contribuido con 11 goles con sus respectivas selecciones. El tanto de Jude Bellingham para abrir el marcador ante Panamá en la pasada madrugada deshizo el empate a 10 con el vigente campeón de Champions, el PSG. Además, todos los jugadores merengues han avanzado a las eliminatorias; salvo la Turquía de un Arda Güler que anotó en la última jornada ante Estados Unidos y la selección uruguaya de Fede Valverde.

Los tantos se los han repartido entre cuatro de los 12 jugadores de campo del primer equipo que han participado en la fase de grupos del Mundial 2026. Una cifra que ha aumentado conforme avanzaba el torneo, al oficializarse las llegadas de Konaté, Bernardo Silva y Marc Cucurella. Por el momento no se ha sumado Denzel Dumfries. El neerlandés, pieza clave y asistente por partida doble con su selección, tendrá que esperar a julio para anunciar su fichaje por el Real Madrid.

En la contribución goleadora de los madridistas destacan Kylian Mbappé y Vinicius Junior. El galo firmó dos dobletes consecutivos en el inicio del torneo. En la última jornada no pudo marcar, pero asistió en dos ocasiones a Ousmane Dembélé en el triunfo de Francia ante Noruega por 1-4. Vinicius, por su parte, ha visto puerta en los tres partidos mundialistas disputados hasta la fecha. También suma un pase de gol a su cuenta con la selección brasileña, con la que Endrick ha rozado el gol en sus minutos desde el banquillo.

El otro gran protagonista del Real Madrid en el Mundial está siendo Jude Bellingham. El futbolista inglés llegaba con dudas al torneo por su falta de química con el seleccionador Thomas Tuchel y tras una campaña irregular a nivel de clubes. En la fase de grupos, el mediocampista ha vuelto a ser la gran referencia de los Three Lions, como ya lo fue en la pasada Eurocopa, junto a Harry Kane. El ’10’ de la selección inglesa comenzó el Mundial anotando el tanto que deshizo por última vez el empate en el triunfo ante Croacia (4-2). La contribución de Jude Bellingham también fue clave ante Panamá, en la última jornada. El centrocampista abrió la lata ante la selección panameña y asistió a Kane para el segundo gol inglés. La aportación del madridista evitó que Inglaterra se midiera con Portugal en dieciseisavos y cruzara con España en un potencial duelo de octavos de final.

El cuadro del Mundial dibuja varios duelos madridistas

Finalizada la fase de grupos del Mundial, es el turno de las eliminatorias y de su consecuente drama. En la nueva ronda de dieciseisavos de final no habrá duelos entre futbolistas del Real Madrid. Sin embargo, en los cuartos de final podrían darse dos enfrentamientos de altos vuelos. Si Alemania y Francia superan sus respectivos duelos ante Paraguay y Suecia, Rüdiger se mediría a sus compañeros Mbappé, Tchouméni y Konaté en la siguiente ronda.

El cuadro también dibuja un potencial duelo entre la Portugal de Bernardo Silva y la España de Marc Cucurella en octavos de final. La selección lusa deberá superar a Croacia, mientras que ‘La Roja’ se mide a Austria; en la que es titular un David Alaba que ya no pertenece a la disciplina del Real Madrid. También competirán en las eliminatorias mundialistas otros futbolistas merengues como Brahim Díaz (Holanda-Marruecos), Thibaut Courtois (Bélgica-Senegal), Vinicius Junior y Endrick (Brasil-Japón) y Jude Bellingham (Inglaterra-RD Congo).