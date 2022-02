Real Madrid - Granada en directo | LaLiga Santander hoy online en vivo.

El Real Madrid recibe al Granada en el Santiago Bernabéu en el choque correspondiente a la jornada 23 del campeonato de la Liga Santander. Los de Ancelotti quieren aprovechar el pinchazo del Sevilla ante Osasuna para poder seguir reafirmándose en el liderato. Y en esa búsqueda de los tres puntos, DIARIO MADRIDISTA te contará el resultado, los goles, el resumen y el minuto a minuto del partido del cuadro merengue en vivo y directo online.

Real Madrid – Granada, en directo: resultado y goles del partido hoy

Minuto 32

¡Providencial Germán! Gran pared entre Camavinga y Rodrygo y el brasileño acaba sacando un disparo que el central nazarí logra despejar a córner. Tras el saque de esquina Kroos intentó lo imposible con un tiro desde el lateral del área que se fue unos centímetros por encima de la portería del Granada.

Minuto 31

¡Al larguero el Real Madrid! Falta que colgó Toni Kroos al segundo palo. Apareció Carvajal para lanzarse en plancha y lograr sacar un centro que Neva en su intención de cortarlo mandó la bola a su propio travesaño. Rápido reaccionó Maximiano para atrapar el cuero en dos tiempos.

Minuto 29

El Real Madrid se siente más cómodo circulando la pelota por la medular que cuando tienen que sacar el balón jugador desde Courtois o los centrales. Muy buena presión del Granada, que además están bien plantados sobre el verde.

Minuto 27

Falta peligrosa para el Real Madrid. Quini derribó a Marcelo con una zancadilla. Asensio y Kroos se colocaron junto al balón y el germano optó por un centro que se perdió por línea de fondo sin encontrar rematador.

Minuto 25

Le es imposible al Granada dar tres pases seguidos en el campo del Real Madrid. La presión y lo fijados que están en su terreno impide que en la zona más ofensiva puedan encontrar apoyos y se topan contra el muro de la defensa merengue.

Minuto 23

Isco baja bastante a recibir balones, prácticamente a posiciones donde están Luka Modric y Toni Kroos. El malagueño intenta jugar de espaldas e irse, pero la presión del Granada complica y nubla las ideas de los madridistas.

Minuto 20

Sigue teniendo el dominio del balón el Real Madrid, pero insiste por la banda derecha en la que están Dani Carvajal y Marco Asensio. El juego cae poquito hacia el costado izquierdo, por lo que Rodrygo Goes está un poco desaparecido.

Minuto 17

Se duele en el verde Gonalons. El centrocampista francés pugnó un balón aéreo con su compatriota Camavinga y el ex del Rennes al caer y sin querer le pisó. Necesitó las asistencias médicas pero pudo continuar.

Minuto 16

Nuevo córner para el Real Madrid que lanza Marco Asensio y nuevo saque de esquina que acaba en nada. La pinchó Isco pero un poco desequilibrado y eso permitió a Álex Collado mandar la bola lejos del área nazarí.

Minuto 13

¡¡A córner Maximiano!! Centro de Modric al hueco para Isco, que inteligentemente desde la línea de fondo se la deja a un Asensio que llega y le pega al palo corto. El guardameta del cuadro nazarí reaccionó bien y se tiró abajo para desviar el balón a córner.

Minuto 11

¡Córner que bota el Real Madrid por medio de Marco Asensio! El cuero iba directo a Isco, pero de nuevo la defensa granadina despejó lejos el balón.

Minuto 10

Falta que botó el Real Madrid y que Isco no logró rematar. El malagueño entró solo pero no conectó bien el testarazo y la bola quedó muerta en el área. La zaga del Granada la despejó sin miramientos. Hubo un codazo involuntario de Quini a Alaba fuera del área y por eso no intervino el VAR.

Minuto 9

Todos las posesiones madridistas están pasando por los pies de Luka Modric, que siempre se encuentra a Milla y compañía presionándole para que no tenga tiempo para pensar e inventar un pase mágico de los suyos.

Minuto 5

¡Paradón de Thibaut Courtois! Con un solo pase el Granada se plantó en el área del Real Madrid por la espalda de Marcelo. Puertas ni siquiera controló el cuero y le pegó de primeras topándose con el guardameta belga, que repelió el cuero con el pie.

Minuto 4

Está teniendo el control del balón el Real Madrid. Isco está actuando de falso 9 ante la ausencia de Karim Benzema. Rodrygo, en la banda izquierda madridista y Marco Asensio en el carril opuesto.

Minuto 1

Buen robo de Toni Kroos tras una pérdida tonta de Camavinga que pudo costarle cara al Real Madrid porque Luis Suárez le había arrebatado el cuero al centrocampista francés.

Comienza el partido

¡¡Rueda el balón en el Santiago Bernabéu!! El capitán del Granada Germán ganó el sorteo ante Marcelo con la monedita de Mateu Lahoz y escogió cambiar el campo. ¡Sacó el Real Madrid!

Todo listo en el Bernabéu

Saltan al verde los futbolistas de ambos equipos. El saludo protocolario y el sorteo de campo se está produciendo ya en el Santiago Bernabéu y en unos minutos la pelota rodará.

El gol de Julen Jon Guerrero

En estos minutos, en lo que empieza el partido, para ir calentando motores te dejamos el gol que ha anotado con el juvenil del Real Madrid Julen Jon Guerrero, hijo del mítico futbolista del Athletic y una de las grandes promesas de La Fábrica. No te puedes perder su control y el golazo que anotó. El vídeo.

Últimos ejercicios de calentamiento

Los futbolistas ya están realizando los últimos ejercicios de calentamiento antes de irse a vestuarios para ponerse las camisetas, recibir las indicaciones finales y volver al terreno de juego para afrontar este encuentro que es importantísimo para los dos conjuntos.

En nada arranca el choque

¡Menos de 15 minutos para que ruede el balón en el Santiago Bernabéu! El público sigue entrando en el feudo madridista y los jugadores se preparan para los 90 minutos intensos que tienen por delante. Los madridistas quieren volver a la senda de la victoria tras perder en los cuartos de final de la Copa del Rey y el empate ante el Elche, mientras que los andaluces quieren seguir alejándose de esos puestos de descenso.

Alerta en el VAR

David Medié Jiménez estará en el VAR del Real Madrid-Granada, lo que son malas noticias para los de Concha Espina. El conjunto madridista nunca ha ganado con este colegiado que también se ha visto envuelto en alguna que otra polémica con los merengues, como la expulsión de Militao el pasado curso cuando el Levante visitó el Alfredo di Stéfano. Te contamos un poco más.

Sorpresa en la convocatoria

La ausencia de Benzema ha hecho que Carlo Ancelotti tirase de La Fábrica. Aunque estará en el banquillo, Juanmi Latasa es una de las grandes promesas de la cantera blanca que espera tener minutos frente al Granada. Es el Haaland formado en Valdebebas y puedes leer cómo juega y qué tipo de jugador es pinchando aquí.

Que no se noten las bajas

Carlo Ancelotti no puede contar con tres de sus futbolistas más importantes de la plantilla. Casemiro, que da equilibrio al equipo en el centro del campo, el desborde y la electricidad de Vinicius y los goles de Karim Benzema se notarán sobre el verde, pero Carletto tira de fondo de armario y espera que no se noten estas ausencias que ya de por sí destacan en la alineación con la que jugará frente al Granada.

Ojito al Granada

El Granada tuvo un inicio de temporada muy pobre, dejando a Robert Moreno al borde del precipicio, pero se han sabido reponer y ahora están fuera de los puestos de descenso. Los nazaríes son uno de los matagigantes de este campeonato, aunque los buenos resultados los han obtenido en el Nuevo Los Cármenes al imponerse al Atlético por 2-1 y haber empatado 1-1 frente al Barça, aunque se llevaron un 1-4 contra el Real Madrid en la primera vuelta.

El pinchazo del Sevilla

El conjunto que entrena Julen Lopetegui no pudo pasar del 0-0 frente a Osasuna. Ivan Rakitic falló un penalti en los últimos minutos de partido y al final hubo reparto de puntos, algo que beneficia al Real Madrid. Los hombres de Carlo Ancelotti saltarán al Santiago Bernabéu siendo conocedores de que una victoria frente al Granada les permitiría aventajar en seis puntos a los hispalenses, ubicados en la segunda plaza de la clasificación de la Liga Santander.

La alineación del Granada

Robert Moreno también ha hecho oficial el once con el que el cuadro nazarí saltará al rectángulo de juego del Santiago Bernabéu. La gran ausencia es la de Matías Arezo, que llegó al Nuevo Los Cármenes en el último día de mercado. Los andaluces salen así: Maximiano; Quini, Germán, Torrente, Neva; Collado, Gonalons, Milla, Puertas; Uzuni, Luis Suárez.

Sin Casemiro ni Lucas Vázquez

A lo largo de la tarde el club blanco ha anunciado que Casemiro y Lucas Vázquez se caían de la convocatoria de Carlo Ancelotti por una gastroenteritis. Esto ha trastocado los planes del técnico italiano, que ha optado por meter a Camavinga por el centrocampista brasileño. Además, Carvajal regresa a la titularidad por el gallego.

Once del Real Madrid

¡Ya tenemos el once con el que saldrá Carlo Ancelotti al verde del Santiago Bernabéu! Delante estará un Granada que no se lo quiere poner nada fácil al conjunto blanco. Los de Concha Espina jugarán así: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Marcelo; Camavinga, Kroos, Modric; Asensio, Isco, Rodrygo.

Sin Benzema

Carlo Ancelotti continúa sin poder contar con Karim Benzema. El máximo artillero del conjunto blanco se tuvo que retirar por molestias en el duelo ante el Elche hace ya dos semanas y desde entonces en el Real Madrid le han tenido entre algodones. El delantero francés es una pieza fundamental del equipo y, con el encuentro frente al PSG en el horizonte, se está prefiriendo darle tiempo para que llegue en plenas condiciones al Parque de los Príncipes.

Tampoco está Vinicius

Otra de las grandes ausencias en este partido en la línea más adelantada del Real Madrid es Vinicius. En el último partido liguero el extremo brasileño vio la tarjeta amarilla y tiene que cumplir ciclo, por lo que no estará sobre el verde del Santiago Bernabéu. Esta baja, sumada a la de Benzema, hace que Carletto tenga que recurrir a un tridente casi insólito en un partido en el que los de Concha Espina tienen que ganar para aprovechar el pinchazo del Sevilla.

Tres puntos vitales

¡¡Muy buenas noches!! Estamos aquí de nuevo para disfrutar del resumen, resultado, goles y minuto a minuto de un partidazo como es el Real Madrid-Granada. El Santiago Bernabéu es el escenario de este encuentro en el que los de Ancelotti buscarán aferrarse más al liderato después de conocer el empate del Sevilla frente a Osasuna en la noche del sábado. Pero no será fácil. El Granada, este curso, ya sabe lo que es ganar al Atlético y empatar al Barça, aunque lo cierto es que todo eso sucedió en el Nuevo Los Cármenes. A pesar de ello los de Ancelotti no pueden confiarse.