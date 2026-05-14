El Real Madrid gana otra batalla judicial y recupera el control del Sky Bar

El Real Madrid volverá a abrir las puertas del Sky Bar. Un día después de que la Justicia diese la razón al club blanco para que vuelvan los conciertos al Santiago Bernabéu, este jueves han anunciado la vuelta de uno de los principales atractivos económicos del nuevo estadio madridista. Un nuevo avance para que se incrementen aún más los beneficios económicos del proyecto más grande de la historia de la era de Florentino Pérez.

Según comunicó el Real Madrid, el juzgado de lo mercantil que gestionaba el concurso de acreedores de Anastia Gourmet Hostelería, S. L, autorizó el acuerdo transaccional entre la administración concursal y el club para poner fin a las discusiones que había acerca del uso y explotación de dicho espacio en el Bernabéu.

El acuerdo fue valorado favorablemente por la administración concursal, por una mayoría de acreedores personados y por el propio juzgado, por lo que pone fin a las controversias judiciales existentes entre las partes respecto de dicho espacio. Además, el juzgado consideró que «la transacción responde al interés del concurso y de los acreedores, al permitir cerrar el conflicto existente bajo criterios de racionalidad económica y seguridad jurídica».

Un acuerdo que permitirá al Real Madrid recuperar la posesión del local denominado Sky Bar. El club también detalla que ya obtuvo una sentencia favorable en el procedimiento seguido ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 50 de Madrid relativo a la posesión del local. Otra victoria judicial del club, en este caso, para explotar una de las atracciones para que la afición disfrute más del proyecto ambicioso de Florentino.