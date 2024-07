El Real Madrid está vigilando a Laporte

Eduardo Inda visitó, como cada lunes, el plató de El Chiringuito de Jugones, donde tiene su sección semanal de exclusivas. El director de OKDIARIO desveló el nombre de un futbolista que el Real Madrid estaría siguiendo, aunque por ahora simplemente es eso, estar mirando qué sucede con él en esta ventana de traspasos. El jugador en cuestión es Aymeric Laporte, internacional que está jugando con España la Eurocopa 2024 y que se encuentra jugando actualmente en Arabia Saudí.

«Laporte es un central que están mirando varios equipos españoles y él quiere volver a España», comenzó desvelando Eduardo Inda en su participación en el programa de Mega. «Uno de los equipos que le ha estado mirando, aunque no digo que se vaya a hacer, es el Real Madrid que busca central», añadió el director de OKDIARIO desde su asiento personalizado que está ubicado en el centro del plató.

«Acaba de cumplir 30 años y es un jugador al que están siguiendo», continuó desvelando Eduardo Inda. «Con David Alaba hay dudas sobre su situación física, ya que no es la mejor. Hay dudas de cuándo volverá y Aymeric Laporte costaría cero euros», añadió el director de OKDIARIO, argumentando los motivos por los que el Real Madrid iría a por el central nacionalizado español.

Aymeric Laporte se fue a Arabia Saudí el pasado verano proveniente del Manchester City. Pese a sus todavía 30 años, el central francés con nacionalidad española tomó la decisión de irse a la Saudí Pro League, la liga que apostó tan fuerte por los grandes futbolistas del panorama internacional. El ex del Athletic Club firmó con el Al Nassr de Cristiano Ronaldo por unos 27 millones de euros y las últimas informaciones apuntan a que quiere regresar a España.

En su última rueda de prensa con la selección española quiso comentar algunos aspectos sobre el nivel de la liga de Arabia Saudí y la defendió: «Es una realidad. La gente hace prejuicios sobre este campeonato. El mejor jugador de Francia ha sido Kanté dos veces seguidas, lo que demuestra algo».

Su futuro, en el aire

Y es que pese a haber dejado el fútbol de primerísimo nivel y de élite, dejando de hecho una de las mejores ligas del mundo, la Premier League, Aymeric Laporte no ha dejado de ir a la selección española. Luis de la Fuente ha confiado en él y prueba de ello es la titularidad que le ha dado en los últimos partidos, especialmente en el partido de octavos de final ante Georgia donde jugó por delante de Nacho.

En su última rueda de prensa desde la Selva Negra de Donaueschingen, Aymeric Laporte habló también de su futuro, donde jugó con ello y no quiso dar muchas pistas. De hecho, lo dejó todo en el aire y dejó todo a la imaginación ante unos periodistas que no sabían qué quería decir sobre un posible regreso a Europa. «Tengo un contrato, tengo obligaciones con mi club y no puedo decir mucho más sobre eso», zanjó el central de la selección española.