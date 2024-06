Comienza la era Mbappé

Ahora sí que sí. Ya se puede decir abiertamente. Kylian Mbappé ya es jugador del Real Madrid. Ya es 1 de julio y, por lo tanto, el contrato que unía al jugador francés con el PSG ha expirado y, desde este momento, entra en vigor el que firmó con la entidad madridista el pasado mes de febrero, tal y como adelantó OKDIARIO. Tras siete años y tres intentos fallidos por un motivo u otro, finalmente el sueño que el jugador galo tenía de niño se ha hecho realidad.

El Real Madrid hizo oficial el fichaje de Mbappé en la tarde del 3 de junio. Los blancos hicieron público un comunicado en el que informaban de que habían alcanzado un acuerdo con el delantero para las cinco próximas temporadas. De hecho, la nota más escueta no pudo ser: «El Real Madrid C. F. y Kylian Mbappé han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas cinco temporadas». Punto final. Los madridistas, teniendo en cuentas las complicadas relaciones que mantiene con el PSG, no quería más líos.

Después de este anuncio, que llegó dos días después de que el Real Madrid ganase la Decimoquinta en Wembley ante el Borussia Dortmund, se emplazó todo hasta después de la Eurocopa. Cuando la participación de Francia finalice en el torneo continental que se está celebrando en Alemania, se buscará una fecha para presentar al jugador galo por todo lo alto en el estadio Santiago Bernabéu. Una fecha que podría ser el 16 de julio, aunque nada es oficial hasta el momento. Lo que es seguro es que la presentación será histórica y estará a la altura de la de Cristiano Ronaldo en 2009.

Mbappé, centrado en la Eurocopa

El objetivo que tiene ahora Mbappé es llevar lo más lejos posible a Francia en la Eurocopa de Alemania. Para ello, en las próximas horas, en concreto a las 18:00 horas y en Düsseldorf, Francia se medirá contra Bélgica en el duelo perteneciente a los octavos de final.

Francia no está mostrando un gran juego, de hecho se clasificó como segunda de grupo a los octavos, y el nuevo jugador del Real Madrid ha hecho un gol, de penalti ante Polonia. Además, también fue clave en el tanto que dio la victoria a los de Deschamps frente a Austria, mientras que en el único duelo que no jugó, que fue ante Holanda, suplente por el fuerte golpe que sufrió en la nariz en el primer partido, los galos se quedaron a cero.

Un culebrón con final feliz

La primera vez que el Real Madrid se lanzó a por el fichaje de Mbappé fue en la primavera de 2017. Kylian se presentó al mundo en aquella edición de la Champions, llevando al Mónaco a las semifinales de la máxima competición continental. Desde la dirección deportiva del club blanco entendieron que era el elegido, pero Wilfried, padre de la criatura, apoyado por el entorno, entendió que antes de triunfar en el Bernabéu tenía que ser importante en París y en el club de su ciudad.

El Real Madrid intentó fichar al jugador, alcanzó un acuerdo con el conjunto monegasco, pero finalmente el PSG ganó esta primera batalla. No sería la única que iba a ganar en este eterno culebrón. Los parisinos se hicieron con una cesión de 35 millones de euros y al año siguiente ejecutaron la cláusula de compra obligatoria de 135 kilos. Finalmente, le costó a los franceses 180 millones.

En lo deportivo, Mbappé también tenía claro que el Parque de los Príncipes era el lugar perfecto para crecer. En el Bernabéu, la BBC estaba a pleno rendimiento y no iba a tener el espacio que sí encontró de inmediato en el PSG acompañado por Neymar.

El segundo intento llegó en 2021. Mbappé quería salir al Real Madrid, pero el PSG no respondió. Al jugador le quedaba un año de contrato y los blancos, tras varios intentos inútiles, el último día del mercado de fichajes desde el Bernabéu se lanzó una oferta de 200 millones de euros que nunca recibió respuesta. Cosas de los clubes estado.

El momento más delicado fue en 2022. Tras el esfuerzo que el Real Madrid estuvo dispuesto a hacer un verano antes, la entidad madridista esperaba que llegase libre a la temporada siguiente. Mbappé no lanzó señales contradictorias, hasta que algo cambió. «Este ya no es mi Mbappé», fue la conclusión de Florentino Pérez al ver como el delantero cedió a las presiones del PSG, Qatar y Francia. Un club y dos estados.

Todo estaba acordado hasta que a última hora y por sorpresa, el 21 de mayo de 2022, siete días antes de la final de la Champions League que iban a disputar el propio Real Madrid y el Liverpool en París, Kylian Mbappé anunció que renovaba con el PSG con un famoso vídeo que dio la vuelta al mundo. De esta manera, el galo dejaba tirado a los blancos y el tercer intento tampoco daba sus frutos.

Una renovación con trampa, ya que, a pesar de que salió al Parque de los Príncipes junto a Nasser Al-Khelaifi con una camiseta donde se podía leer 2025, la realidad es que el contrato se extendía hasta 2024. Tal y como se ha comprobado en los últimos meses.

Por lo tanto, a la cuarta, por fin, fue la vencida. Tras tres intentos, donde no fue el momento, el PSG no respondió y Mbappé rompió su palabra después de claudicar a las presiones, por fin el camino de ambos se unen. El niño que miraba los pósteres de Cristiano Ronaldo verá su sueño hecho realidad.