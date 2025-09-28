El Real Madrid se entrena en un centro de alto rendimiento antes de la final de la Supercopa

El Real Madrid se entrenó en la mañana de este domingo en un centro de alto rendimiento de la FIBA cercano a su hotel en Fuengirola (Málaga). Los de Sergio Scariolo se prepararon para la batalla en la final de la Supercopa de España contra Valencia Basket con un inicio pausado con ejercicios de estiramientos antes de pasar a la sesión de tiro.

Agrupados en distintas zonas, los bases compartieron tiro con los pívots, mientras que los posibles descartes se ejercitaron en una cancha anexa. Theo Maledon, vestido de corto, apenas lanzó a canasta y probablemente el equipo blanco no arriesgue con el francés esta noche en el Martín Carpena. El partido es a las 19:00 horas y el base apenas jugó dos minutos ante La Laguna Tenerife.