El Real Madrid desmiente que haya prohibido las banderas de España en el Bernabéu

El Real Madrid ha salido al paso de las informaciones aparecidas durante las últimas horas en algunas redes sociales y medios de comunicación sobre una supuesta prohibición de las banderas españolas en el Santiago Bernabéu. El club blanco ha sido tajante y ha asegurado que es «rotundamente falso» que se hayan dado indicaciones para impedir el acceso al estadio con la bandera de España.

La entidad madridista también ha aclarado que tampoco existe ninguna restricción relacionada con las banderas oficiales de las comunidades y ciudades autónomas. Por tanto, los aficionados podrán acceder al Bernabéu con las enseñas de cualquiera de las autonomías, así como con las de Ceuta y Melilla, sin que exista una orden del club para retirarlas o prohibir su entrada.

El Real Madrid recuerda que su normativa de acceso sigue estrictamente las directrices marcadas por la legislación vigente. El club recalca que permite y siempre ha permitido, sin restricción alguna, la entrada de todas las banderas oficiales de España al Santiago Bernabéu. Un comunicado contundente con el que la entidad pretende terminar con cualquier duda y frenar unas informaciones que niega de manera rotunda.