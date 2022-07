Real Madrid – Club América, en directo: resultado del amistoso de pretemporada

El Real Madrid se enfrenta al América de México en el Oracle Park de San Francisco, California, en el partido que está englobado en el torneo de verano Soccer Champions Tour que también están disputando Barcelona, Juventus y Chivas de Guadalajara. Esta será la segunda prueba en esta pretemporada para los de Carlo Ancelotti, que quieren recuperarse tras la derrota en el Clásico. En DIARIO MADRIDISTA te contamos en directo y en vivo online el minuto a minuto de todo lo que ocurra en este Real Madrid – América.

Real Madrid – América, en directo

Minuto 36

¡Detuvo Lunin! Intentó Layún un disparo directo a portería y el guardameta ucraniano del Real Madrid estuvo atento y blocó el balón sin problemas.

Minuto 35

Primera cartulina amarilla del partido. Es para Casemiro por una patada a Miguel Layún. Falta peligrosa para el América.

Minuto 35

Estuvo bien en defensa Nacho Fernández para cortar una combinación del América con la que pretendían crear una ocasión de gol.

Minuto 32

Primer cambio en el América. Entra Óscar Jiménez para sustituir a Memo Ochoa. Podría tener algún problema el ex del Málaga, aunque puede ser un cambio pactado.

Minuto 29

Está más cómodo el América teniendo posesiones largas, pero el Real Madrid ya nos ha enseñado que le hace falta muy poco para hacer daño. También es cierto que mucho balón, pero no son capaces de crear peligro.

Minuto 26

El América prefiere atacar por la banda izquierda, donde tienen a un jugador veterano con Layún para tratar de hacer daño a un Real Madrid que cierra bien todos los espacios y obliga a los mexicanos a mandar el balón para atrás y volver a empezar.

Minuto 23

¡GOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOL DE KARIM BENZEMA! Golazo del delantero francés. Quién va a marcar para el conjunto blanco si no es el galo. Pared con Marco Asensio y se sacó un disparó bajito pero con bastante rosca desde la frontal del área para empatar el partido. Inalcanzable para Ochoa. Empata el cuadro merengue. 1-1 en el marcador del Oracle Park.

Minuto 20

Buen movimiento de Lucas Vázquez con un recorte para entrar en el área rival, pero el pase que intentó dar a Vinicius lo cortó uno de los centrales del América.

Minuto 19

Intenta el Real Madrid llegar y penetrar en el área del Club América, pero la defensa mexicana está firme y no permiten a los merengues acercarse a la portería del Memo Ochoa.

Minuto 17

Buen trabajo defensivo de Marco Asensio, que se tiró al suelo para tapar un disparo que intentaba enganchar Miguel Layún.

Minuto 15

Disparo de Zendejas desde la media luna del área que se marcha a pocos centímetros del arco que defiende hoy Lunin.

Minuto 13

Intenta Jonathan Dos Santos, un viejo conocido de la liga española, crear el juego del Club América.

Minuto 12

Cambio de banda de Kroos a Karim Benzema, pero el control del delantero francés no fue bueno y perdió el Real Madrid la posesión del encuentro.

Minuto 9

Buscó Toni Kroos, desde la frontal del área, filtrar un pase a Vinicius, pero apareció la zaga mexicana para interceptar la bola.

Minuto 7

Buen pase en profundidad de Modric a Asensio, pero salió bien Reyes al cruce para cortar el balón y evitar que el balear pudiese generar una ocasión para el Real Madrid.

Minuto 4

¡Goool del Club América! ¡Goool de Henry Martín! Primera llegada del conjunto mexicano y el atacante del cuadro mexicano que abre la lata cuando aún no se han cumplido los primeros 5 minutos de partido.

Minuto 3

Falta lateral a favor de los mexicanos que despeja Benzema en el primer palo. Alejó el peligro el delantero francés, que siempre ayuda en tareas defensivas en jugadas a balón parado.

Minuto 2

Ambos conjuntos han salido con bastante ritmo y la presión es alta por parte de los dos equipos. Se viene partidazo hoy en el Oracle Park.

¡¡Arranca el choque!!

Ya rueda el balón en el Oracle Park.

A punto de comenzar

Los futbolistas salen al terreno de juego y ahora se sacarán las habituales fotos y los capitanes participarán en el sorteo de saque. ¡Esto está a punto de empezar!

La previa

Faltan 5 minutos para que comience el Real Madrid – Club América de México y los puedes aprovechar leyendo la mejor previa del encuentro. Este es el segundo choque que los madridistas disputarán en esta pretemporada. En unos días les tocará medirse a la Juventus, que acaba de empatar contra el Barcelona 2-2. Lee la previa pinchando en este enlace.

Once del Real Madrid

Carlo Ancelotti ya ha hecho pública la alineación del Real Madrid en este partido en el que se medirá al América de México. El técnico italiano tira de rotaciones respecto al once que sacó frente al Barça en el Clásico de Las Vegas hace unos días. Estos son los elegidos por Carletto: Lunin; Lucas, Nacho, Rüdiger, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Vinicius, Benzema.

Horario y canal de televisión

El Real Madrid – América de México se podrá seguir por televisión a través de La1 de RTVE. El encuentro se puede seguir en streaming por la plataforma online RTVE Play. El choque arrancará a las 4:36 de la madrugada del martes 26 al miércoles 27 de julio y en DIARIO MADRIDISTA te vamos a contar en directo y en vivo online todo lo que ocurra en este partido.

Nuevo partido

¡¡Muy buenas a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en vivo y en directo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – América de México correspondiente al torneo veraniego Soccer Champions Tour. El conjunto que dirige Carlo Ancelotti se enfrenta a su segunda prueba esta pretemporada después de haber caído hace unos días en Las Vegas frente al Barcelona en el Clásico. Hoy, al cuadro madridista le toca enfrentarse al conjunto mexicano en San Francisco.